Dunk n Beat 籃球與音樂節奏遊戲的完美結合！（iPhone, Android）

在手機遊戲界裡不難找到投球遊戲或是音樂節奏類的遊戲但還真沒看過可以將兩者結合在一起的「Dunk n Beat」就做到了，

不得不說玩起來的感覺還挺微妙的。

在遊戲中玩家要控制的並不是籃球本人而是要操縱籃框隨著音樂的節奏前方會不斷飛來一顆又一顆的籃球此時玩家需移動籃框讓籃球可以投入框中每回合有二次失敗的機會錯失第三顆球就需重新挑戰。

球飛來的方向與速度都會依每首音樂的不同而有變化搭配上華麗的背景與特效在視覺與聽覺上都有蠻不錯的享受。在遊戲中還可收集到「寶石」可用來解鎖更多的歌曲不過這些歌曲雖然有難度之分但在曲目上卻沒有標示出來只能親身體驗過後才會知道。

而除了有各種曲目可選擇外透過完美過關達一定次數可選擇觀看影片來打開禮物盒就能隨機解鎖新的球種唷！如果你喜歡音樂節奏遊戲那麼你一定也會喜歡「Dunk n Beat」但喜歡投籃遊戲的朋友就不好說了因為它缺少了那種自己把球投進籃框的爽度不過有興趣的話還是可以玩玩看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dunk n Beat

Dunk n Beat 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AMANOTES

AMANOTES 官方網站： https://amanotes.com/

https://amanotes.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每回進入遊戲前都會提示玩家戴上耳機以獲取更好的遊戲體驗。接著可看到簡單的遊戲教學拖曳移動籃框來讓球能順利入框。

當你將手指放到螢幕上後遊戲才會啟動。隨著音樂響起前方就會飛來籃球此時就需移動籃框讓籃球可以投入。

成功過關後就會累積禮物盒的進度。

結算成績後回到首頁就可以看到許多的曲目依不同的曲風或主題來分類部份開放玩家免費玩有些則需要用「寶石」或觀看廣告來解鎖。

在遊戲時需注意在分數上方有三顆失誤球掉了兩顆還沒關係但若掉到第三顆挑戰就算失敗了不過也可以選擇看廣告影片來復活哦！

有時在首頁上方會出現「禮物盒」點入可免費開啟三個寶箱可獲得數量不等的寶石最大獎則可能會是上方顯示的造型球。

點擊右上角的按鈕可進入「SKIN」不過得成功挑戰足夠的歌曲才可獲得解鎖新造型球的機會。

「獎盃」則是特殊挑戰關卡難度通常都比較高有時還會出現「炸彈」如果不小心接中的話就會爆炸產生煙霧增加接球的困難度！