如何新增 Telegram 貼圖？ 去哪下載爆量 TG 貼圖、表情圖、動畫貼圖？

隨著一些明星、名人、意見領袖慢慢轉移到 Telegram 之後，台灣 Telegram（簡稱TG）的使用者終於也越來越多了

不過很多人下載、註冊完後，第一個遇到的問題除了「要怎麼把 Telegram 變成中文版介面（繁體中文版下載）」之外，第二個最想知道的大概就是如何下載 TG 貼圖、去哪裡下載 Telegram 貼圖了？

跟 LINE 或其他即時通訊軟體不同的是，Telegram 的貼圖是免費的，不管下載或分享，都不用另外收費（雖然可能有侵權的疑慮）。

就像你在一般網站看到圖檔按右鍵就可以下載一樣，只要你在 TG 對話框上看得到的貼圖，按一下就能下載回來、變成你能用的貼圖

最簡單的方法就是你跟你的朋友傳訊息時，對方如果用了一個貼圖，你在圖檔上面點一下，再按「新增貼圖」就可以收入自己 TG 帳號裡面，聊天時馬上就能按來用超簡單吧！

那麼，要去哪裡下載 Telegram 貼圖呢？其實只要多加入一些人多嘴雜的群組，看看大家聊天時都用什麼貼圖，在你喜歡的按一下→「新增貼圖」就有了！

如果你跟我一樣有點小孤僻、不愛到處串門子，本文就列出一些常見的貼圖頻道，看到大家在貼什麼圖你就自己新增一下就好了

幫 Telegram 中文化的方法：https://briian.com/64279/

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其實貼圖數量不用多，符合自己風格、最常用的幾套就夠了，不然每次都要找很久也是有點麻煩新增好貼圖之後，我們也可以隨時調整顯示的順序或刪除貼圖

一、如何新增 Telegram 貼圖？

第1步 在 TG 開啟其他人的對話框，看到有人用了貼圖你就在上面點一下，然後按「新增貼圖」，就完成了

（電腦版跟手機版的操作都大同小異，摸索一下就會了）



第2步 聊天時，可以點右下角的笑臉圖示直接開始使用新的貼圖不管手機版或電腦版的 Telegram 都是一樣的操作方式

二、如何刪除 Telegram 貼圖、調整顯示順序？

第1步 如果要移除貼圖，先按一下笑臉圖示然後按最右邊的齒輪圖示，接著可以個別移動順序或按垃圾桶圖示刪除貼圖