讓 iPhone 定時自動「關靜音」，時間到自動解除

當我們在上課、開會或其他需要安靜的時候，可能需要手動幫手機關靜音、改震動，避免突然跳出來的 APP 通知或來電干擾我們正在做的事，尤其晚上回到家需要好好放鬆休息的時候，突如其來的鈴聲大作可能也會吵到其他家人或讓自己緊張起來。

如果你希望讓手機在固定的時間、指定的地點、特定APP在執行時能或其他特定狀況發生時能自動關靜音或減少通知與干擾，可以試試看下面的「專注模式」的設定，讓手機變得更聰明好用。

設定方法：

第1步 在 iPhone 開啟「設定」頁面，，

找到「專注模式」點進去 ，然後按一下右上角的「+」新增一個專注模式。

第2步 點「自訂」，取一個名字、設定好圖示最後再按「下一步」。

第3步 接著編輯專注模式的內容，我們可以依照實際需求，把重要的家人、朋友或公司主管…等加入允許通知的聯絡人清單，或選擇打電話來會響鈴的人員清單。

第4步 另外APP的部分也可選擇哪些APP可以叫、哪些要他安靜一點。

第5步 回選單後在「設定排程」的地方點「加入排程」，我們可依照指定時間、指定位置或特定APP在執行時才啟動這個專注模式，譬如說你希望晚上9點之後手機就自動靜音到隔天早上6點的話，可以自行設定執行時間。

第6步 全部完成後，我們可以在手機螢幕右上角滑下來的那個「控制中心」頁面看到「專注模式」的按鈕，點進去就可以看到目前已規劃的專注模式，也可手動啟用。

如果你有設定排程的話，不用特別手動去按，時間一到就會自動啟動與關閉。

最後更新：01-25, 2024 上午 11:30

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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