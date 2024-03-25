【Android 零打擾】智慧靜音設定，限定APP、聯絡人才能發出通知

當我們在專心讀書、工作或開車時，應該都不希望其他不相關的人打電話或傳訊息來吵你（譬如說詐騙或推銷）。此時如果把手機整個關機或完全關靜音，可能會錯過一些真正重要的來電或通知，而且常常會忘了恢復而錯過其他重要的事。

如果你想要安靜又不想錯過重要通知的話，可以試試看 Android 手機裡的「零打擾」功能來篩選、過濾不重要的訊息或通知。

透過指定聯絡人的方式，讓你選擇誰能打來、誰可以直接忽略，還能針對不同APP設定通知方式，，

避免干擾到你的工作或睡眠又能不漏接重要訊息。

除此之外，我們還能自訂睡眠或工作的排程，在每天指定時間自動開啟「零打擾」功能，時間到又自動恢復正常，整個方便多了！

在 Android 手機開啟、設定「零打擾」的方法

開啟「設定」頁面，在「數位健康與家長監護」裡面開啟「零打擾」功能 （不同廠牌手機可能名稱稍有不同，請依實際情況找一下）。

我們可以在「聯絡人」清單中選取允許來電或傳簡訊的人。

也可在「應用程式」中點選哪些APP可在勿擾模式中持續通知你重要訊息。

「排程」的部分可依實際需求來設定，譬如說你每天中午1點都要午睡半小時，就可透過排程在指定時間自動執行「零打擾」功能。

修改好零打擾的設定後，我們可以從螢幕最上緣往下滑，在選單中點選、開啟「零打擾」功能。

啟用後最上面會多個零打擾的圖示，要關閉的話一樣在選單中再按一下就好。