[下載] 非常好色 9.5 最新版（3D創客特別版）

2024/3/25 更新：新版非常好色3D創客特別版，新增3D立體素材功能，將創作從2D平面圖形躍然為3D立體層次。提供近百個3D魔法筆創作模板，拿起您的3D魔法筆，即刻進入立體創作世界，畫出3D立體物件，實踐創意。更可利用3800種以上的內建範例、8500張以上豐富圖片，， 輕鬆製作出專業級美工傑作。

「非常好色」是台灣相當多學校、公務單位跟很多小朋友、辦公人員相當愛用的圖文製作、個人化輸出工具，主要功能是用來製作、列印人名片、賀年卡、信封信紙、獎狀、相片寫真書、海報或DM、傳單…等等各式各樣的紙本製品，最大的特色就是簡單、直覺的操作介面與豐富多樣圖庫與精美範例，讓一般不熟電腦的使用者也可快速做出各種相當好看的名片、卡片或紙雕、立體月曆...等等作品。

這次非常好色使用範例的部份新增至 38000 個，圖庫也新增至 8500 多個，在應用範圍方面除了原本的海報、賀卡、名片、信封、信紙、電子日記、月曆、紙雕、課表、貼紙、CD圓標、書籤..等應用之外還多了 24 個次分類的新項目，除此之外還多了相片寫真書、生活小卡、立體月曆、CD封套、Q版相片…等等應用，算是有史以來最集大成的版本。

比起舊版軟體來說，整個新版軟體的操作介面變得相當好看，而在一些小地方的設計也多了不少相當貼心的改變，比起之前更好用了些。

以下為舊版軟體介紹：

使用方法：

第1步 安裝好 非常好色 軟體、啟動之後，我們可以看到主畫面中把全部主要功能都列了出來，不管是要製作名片、月曆、年曆、立體桌曆、課表、生日賀卡、海報、教學字卡、明信片、動態橫幅、動物紙雕、建築紙雕、立體勞作…等等都可以直接按一下圖示、選取範本來直接修改、製作。

第2步 在開始製作之前，會列出上百種範本讓我們挑選，找到你喜歡的樣式之後，點選、按下「OK」按鈕即可開始修改、編製你自己的名片或賀卡。

第3步 這是編輯賀卡、海報時的軟體操作介面，用起來跟一般繪圖工具或相片編輯軟體都差不多，隨便按一按就可以做出相當有模有樣的名片、賀卡或各式紙製品。

第4步 這些是活動課表的範例…

第5步 輕鬆製作各式月曆、年曆、半年曆、立體桌曆…等。

第6步 製作各式簡報。其實非常好色可以做的東西相當多，相當適合給小朋友玩，比起只用小畫家亂塗、亂畫，非常好色可以讓小朋友一下子就會玩得很有成就感。

第7步 更神奇的還有各式動物紙雕、勞作、建築紙雕、交通工具紙雕…等等，都是按一按、印出來就可以玩囉！

第8步 各式教學字卡，如注音符號字卡、英文教學、各種動物、植物、青菜水果…等，印一印拿來跟小朋友玩。

第9步 另外軟體中還提供了相當完整、清楚的使用說明與教學。