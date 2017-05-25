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[下載] EmEditor v16.8.1 純文字編輯器 (繁體中文版)

2017/5/25 更新：軟體版本更新到 v16.8.1 最新版，此版本修復了搜尋取代等功能的一些 bug… 更新細節：按這裡

EmEditor是個相當好用的純文字編輯器，主要功能就是用來編寫程式碼、修改網頁，比起沒啥功能的記事本來說，這類編輯器多了很多編寫程式碼時會用到的自動化功能、外掛套件與適合瀏覽各類程式碼所需的版面樣式...等等。

EmEditor在某方面的功能雖然沒有UltraEdit來得完整，不過自從EmEditor 7.0版之後一直很積極的在改版與增強功能，幾乎一兩週就會有個beta出來，有這類使用需求的話，除了UltraEdit跟免費的NotePad++之外，也可試試看EmEditor唷。

▇ 軟體小檔案 ▇

軟體名稱：EmEditor
軟體版本：16.8.1
軟體語言：繁體中文版
軟體性質：30天試用版（全功能，逾期需購買序號才能繼續使用）
檔案大小：5.27 MB
系統支援：Windows XP/7/8/8.1/Win 10
官方網站：http://www.emeditor.com/
軟體下載：按這裡
安裝注意：請記得先將舊版軟體移除、並重開機後，再重新安裝新版軟體。

 

1-15-38-49

 

延伸閱讀：

  1. EmEditor 批次搜尋、取代「多個文件檔」中的特定文字！
  2. 如何將 Firefox的「檢視原始碼」功能更改為外部的編輯器(Emeditor、UltraEditor)

 

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  1. Nick 說道：
    03-17, 2015 at 上午 8:25.58

    讚耶,好久沒用windows了,還滿懷念這個程式的

    回覆
  2. 說道：
    08-14, 2010 at 上午 9:57.00

    要錢的，算了吧

    回覆
  3. 白夜 說道：
    02-22, 2009 at 下午 1:04.22

    不來恩大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
    都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
    之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
    也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
    能解決真是感激不盡QQ

    回覆
  4. 白夜 說道：
    02-21, 2009 at 上午 2:55.18

    狂人大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
    都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
    之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
    也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
    能解決真是感激不盡QQ

    回覆
  5. zinklink 說道：
    01-29, 2009 at 下午 9:04.41

    不得不推荐一下跨平台的Vim 功能強大，啟動速度也不錯
    另外台灣人撰寫的Notepad++對unicode支援相當出色

    回覆
  6. mosky 說道：
    01-29, 2009 at 下午 1:24.01

    啊，
    說真的我還是比較喜歡Notepad++，
    畢竟GPL的授權還是對使用者友善一點 : )

    剛剛比較過功能，相差沒有很多，
    N++沒有強調大檔開啟，我手邊只有一支近千行，
    不到21KB的程式原始碼可測試 XD”

    不過EmEditor似乎也沒有強調User可以更改高亮度顯示的字型之類的，
    好像只能整體用同樣的字型，我習慣了N++漂亮的展示原始碼的方式，
    甚至幫我圈選對稱符號的功能，啟動速度大致上相等，都很快，
    記憶體用量方面似乎是N++略勝，
    這樣比較起來，
    我覺得Notepad++好像有點贏過EmEditor XD

    也許大家不妨試用看看N++?

    總覺得我有點幫自己老朋友說話的感覺 XD

    回覆
  7. 訪客 說道：
    01-29, 2009 at 上午 11:30.32

    “影片中的女生聲音還滿好聽的” 呵 不來恩大大你是什麼“控”呀？

    回覆
  8. 訪客 說道：
    01-28, 2009 at 下午 4:41.22

    檔案大小：3.06
    ^
    加一個MB吧……

    回覆
  9. 小龔 說道：
    01-28, 2009 at 上午 11:38.28

    11樓的
    你不是之前號稱跟不來恩合作的白目嗎

    又再衝自己無名人氣了啊

    回覆
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