2017/5/25 更新：軟體版本更新到 v16.8.1 最新版，此版本修復了搜尋取代等功能的一些 bug… 更新細節：按這裡。
EmEditor是個相當好用的純文字編輯器，主要功能就是用來編寫程式碼、修改網頁，比起沒啥功能的記事本來說，這類編輯器多了很多編寫程式碼時會用到的自動化功能、外掛套件與適合瀏覽各類程式碼所需的版面樣式...等等。
EmEditor在某方面的功能雖然沒有UltraEdit來得完整，不過自從EmEditor 7.0版之後一直很積極的在改版與增強功能，幾乎一兩週就會有個beta出來，有這類使用需求的話，除了UltraEdit跟免費的NotePad++之外，也可試試看EmEditor唷。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：EmEditor
軟體版本：16.8.1
軟體語言：繁體中文版
軟體性質：30天試用版（全功能，逾期需購買序號才能繼續使用）
檔案大小：5.27 MB
系統支援：Windows XP/7/8/8.1/Win 10
官方網站：http://www.emeditor.com/
軟體下載：按這裡
安裝注意：請記得先將舊版軟體移除、並重開機後，再重新安裝新版軟體。
延伸閱讀：
讚耶,好久沒用windows了,還滿懷念這個程式的
要錢的，算了吧
中肯+1
這個有免費版阿
NotePad++比較好用！
不來恩大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
能解決真是感激不盡QQ
軟體重裝之後還是一樣嗎？
狂人大 想問一個問題 我現在EmEditor關掉的時候
都會出現錯誤 [應用程式發生例外 不明的軟體例外錯誤 (0x0eedfade)於位置 0x7c812aeb]
之後出現 [Runtime error 217 at 00E2F57D]
也把全部的增效模組都不用 也一樣出現錯誤
能解決真是感激不盡QQ
不得不推荐一下跨平台的Vim 功能強大，啟動速度也不錯
另外台灣人撰寫的Notepad++對unicode支援相當出色
啊，
說真的我還是比較喜歡Notepad++，
畢竟GPL的授權還是對使用者友善一點 : )
剛剛比較過功能，相差沒有很多，
N++沒有強調大檔開啟，我手邊只有一支近千行，
不到21KB的程式原始碼可測試 XD”
不過EmEditor似乎也沒有強調User可以更改高亮度顯示的字型之類的，
好像只能整體用同樣的字型，我習慣了N++漂亮的展示原始碼的方式，
甚至幫我圈選對稱符號的功能，啟動速度大致上相等，都很快，
記憶體用量方面似乎是N++略勝，
這樣比較起來，
我覺得Notepad++好像有點贏過EmEditor XD
也許大家不妨試用看看N++?
總覺得我有點幫自己老朋友說話的感覺 XD
“影片中的女生聲音還滿好聽的” 呵 不來恩大大你是什麼“控”呀？
檔案大小：3.06
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加一個MB吧……
11樓的
你不是之前號稱跟不來恩合作的白目嗎
又再衝自己無名人氣了啊