「Blackbox」可從任何地方複製文字的瀏覽器擴充功能

       

想要複製網頁上的文字很簡單，無論是 Ctrl＋C 還是使用滑鼠選取直接複製都可以，不過若想要將影片或圖片上的文字擷取出來，，

就比較麻煩了。如果真的經常有需要從各種地方複製文字的話，可以考慮安裝「Blackbox」這款瀏覽器擴充功能，就能輕鬆取得需要的文字囉！

「Blackbox」支援 Google Chrome 瀏覽器使用，安裝後只要點擊工具列上的程式圖標或是按下「Alt+S」、「CMD+E」組合鍵，就能切換選取狀態，直接使用滑鼠游標來圈選需要複製的文字範圍，接著就能將擷取出來的文字貼到 txt 檔或其它的文字檔案中使用。無論是網頁、影片、圖片或是其它任何地方的文字都沒問題。

不過想要使用這項功能，必須進行註冊，可直接連結 Google 帳號，或著使用 Email 來註冊，完成註冊就能開始使用。另外還有提供更多進階功能，例如可以瀏覽曾經複製過的所有文字紀錄等，不過那些就得付費訂閱才能使用囉！如果只是單純需要複製文字，那麼免費版本就足夠了。有需要的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Blackbox
  • 軟體版本：2.3.8
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：299KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    使用方法：

    開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    接著就會看到下面這個畫面，需要先進行註冊登入才能開始使用。



    之後需要複製文字時，就可以點擊工具列上的「Blackbox」圖標，或是按下「Alt+S」、「CMD+E」組合鍵，就可以切換成選取狀態。



    當工具列的程式圖標上出現藍色標記後，就可以使用滑鼠游標來選取需要複製的範圍。



    當右下角出現「Text Copied!」的訊息後，就代表文字已完成複製，可以直接將文字貼到任何文字檔案中使用。

    最後更新：03-11, 2022 下午 12:51

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