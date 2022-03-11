貓咪們的冒險就要開始了！「貓島探險記」畫風劇情都超可愛的休閒模擬遊戲

       

「貓島探險記」是一款喜歡貓咪的朋友都不能錯過的休閒模擬遊戲，原本只是抱著試玩的心情來體驗一下，沒想到第一眼就被它的畫風給吸引，，

然後跟著劇情的引導，一步接著一步，一個不小心就沉浸在這個超可愛的遊戲世界啦！

在這款遊戲中，有兩個主角一位是奈奈，另一位是武奈，他們兩個都是原本在貓王國中生活的貓咪，有一天大洪水突襲而來，將他們兩個沖上了孤島，就此展開探險之旅，還好有朋友做伴，在冒險的途中也不會感到孤單。

從探險過程中找到的日記裡，發現這座島似乎隱藏著什麼祕密，透過完成各種指定任務，就能逐步的推進劇情。遊戲裡有很豐富的元素，也有許多事情要做，要蓋房子、修復一些荒廢的道具與建築、種植各種農作物、採集資源、生產物品……等，絕對不會讓你感到無聊！

唯一麻煩的是體力不夠用而已，雖然可以透過進食、玩小遊戲等方式來加快補充體力，但實際上回補的進度還是比不上消耗的速度。不過要是有用不完的體力，也會讓玩家太過沉溺在遊戲當中，體力不足剛好可以強制大家休息一下也是不錯的哦！

遊戲無論是故事劇情、畫面的流暢度、畫風還是配樂，整體體驗都很不錯！雖然任務很多，但玩家們還是可以隨著自己的步調來進行，不用急著完成，慢慢的走、慢慢的玩，可以慢慢的重新建立起一個完完全全屬於你的貓王國！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：貓島探險記
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：LikeItGames Co., Ltd.
  • 官方網站：https://www.likeitgames.com/?lang=en
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    奈奈與武奈在一場大洪水後，被沖上了一座孤島，劇情什麼的就留給大家在遊戲時自己觀賞啦！隨著劇情的推進，會進行一些遊戲的指引，慢慢的就能了解遊戲的操作方式囉！



    如果不知道要做什麼的時候，只要點開左側的「任務」就能找到方向。



    慢慢的就可以發掘更多遺址、遺跡。



    為了生存必須學會煮食、種植、採集、修復、建築等各種技能。



    在孤島上還有一個「遊樂場」，可透過玩方塊消除遊戲來獲得額外的體力。



    除了本島外，還有另外三個待解鎖的地點，都必須等到劇情發展到特定程度時，才會陸續的解鎖，之後透過「世界地圖」就可以隨時切換囉！遊戲中有太多的元素無法全部都列出來介紹給大家，就留給大家在遊戲中一一體驗與發現啦！

    最後更新：03-11, 2022 下午 5:13

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