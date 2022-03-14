「平板支撐運動」循序漸進的 30 天個人專屬訓練計畫

如果只能選擇一種運動來執行，你會選哪一種呢？慢跑、快走、深蹲、伏地挺身、仰臥起坐還是平板支撐呢？每一種運動都有它的鍛鍊效果，如果想要訓練核心肌群，，

那麼選擇平板支撐就準沒錯。

但對於健身的初學者來說，即使是看起來很簡單的平板支撐動作，一開始做起來也會有種難如登天的感覺，這種時候就需要搭配像「平板支撐運動」這樣的運動引導 App 來執行，透過循序漸進的訓練計畫，就能慢慢將核心肌群的能力逐步提升！

「平板支撐運動」以 30 天為一個鍛鍊週期，共有 3 種不同難度，在一開始會經過幾個簡單的問題來幫每位使用者設定個人專屬的訓練計畫，所以無論是新手還是老手都能找到適合自己的訓練方案，甚至也開放讓使用者依據自己的需求來自訂訓練計畫，其中共有 33 種不同的動作可以自由搭配使用。

每一個動作都有詳細的介紹與說明，除了有動畫示範外，也有附上真人的影片教學，而在運動時，除了會幫助計時外，也有語音輔助提示，並會在運動結束後進行記錄，每天只要花費幾分鐘的時間，就能完成鍛鍊囉！想要透過運動讓身體變得更強健嗎？不妨就從平板支撐開始吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：平板支撐運動 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：ABISHKKING LIMITED. 官方網站：https://leap.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用時，會先透過幾個簡單的問答來幫助使用者規劃專屬的鍛鍊計畫。





取得鍛鍊計畫後，就可以準備開始啦！在開始前可以預先瀏覽所有的動作組合，點入都可以查看說明介紹與動作示範。





鍛鍊開始時，就會輔助計時並有語音提示，完成所有的動作後，就會將數據記錄下來。





除了常態型的鍛鍊計畫外，程式中也有規劃「挑戰」單元，可以讓使用者挑戰自我極限！另外在「運動資料庫」中，還有一些其它的運動課程可以選用，可針對想加強的部份做更多的鍛鍊，不過這些課程都需要另外觀看廣告來解鎖。





在「報告」裡可看到自己各種的鍛鍊紀錄。「我的」則有一些設定可以自由調整，包含語音、訓練休息時間，相關數據的備份等。