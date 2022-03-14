「CCC 創作集」台灣原創漫畫線上免費看到飽！

喜歡看漫畫尤其是台灣漫畫的朋友，相信對「CCC 創作集」應該都不陌生了吧！它是在 2009 年由中央研究院執行的「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」製作，在 2019 年時移轉至文化內容策進院，，

原本為實體出版的漫畫期刊，後來轉型數位化，開放讓使用者可以線上免費看漫畫的平台。

除了可在官網上瀏覽漫畫內容外，在 iOS 與 Android 雙平台也都有上架。所有的漫畫都是由台灣的漫畫家所繪製，故事有趣、題材豐富多元，有條漫與頁漫兩種型式，在行動裝置上也能輕鬆的瀏覽。

目前有超過 100 部的原創漫畫作品可以線上即時收看，有非常多不同的類型可選擇，無論是喜歡劇情、愛情、歷史、懸疑還是奇幻、溫馨、搞笑等，通通都能在這裡找到。對於感興趣的作品可以加入自己的書櫃裡，慢慢的欣賞，當然對於喜歡的作品也能透過留言或是「❤」給予作者更多的支持唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：CCC 創作集 軟體語言：繁體中文 開發人員：TAIWAN CREATIVE CONTENT AGENCY 官方網站：https://www.creative-comic.tw/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，就可以在首頁看到一些最新連載的作品以及一些精選作品推薦可以參考。在下方切換到「漫畫」後，就能在上方使用分類來篩選查找自己喜歡的漫畫作品。





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點入作品就可以開始看漫畫囉！在每部漫畫下方都會有可以給作者愛心或是留言的地方。





另外在「專題」裡還可以看到一些與台灣漫畫有關的報導。在「書櫃」就能找到那些收藏的漫畫作品了。