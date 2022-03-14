「Riddle Road」充滿故事、謎題與撲克牌的偵探冒險遊戲

「Riddle Road」是一款有著豐富故事、遊戲元素的偵探冒險遊戲，以一位年輕記者為故事的起始點，為了調查多年前爸爸失蹤時背後隱藏的祕密所展開的一連串冒險旅程！

除了有隨著遊戲進行而陸續推進的故事劇情外，，

其中還會穿插著各種不同類型的遊戲，以撲克牌遊戲為主體，透過關卡遊戲來取得星星，再利用星星來做場景的調查，從中找出更多的線索，但有時還必須解決一些小謎題，像是找出兩張圖片的不同之處或是發現隱藏物品等，玩起來非常有趣。

每次挑戰關卡必須花費金幣，但過關時也可以賺取更多的金幣，在場景中四處點擊可疑之處，也能獲得額外的金幣獎勵，另外還能定時從錢包裡拿到一些獎金或是從禮盒中取得免費券、道具等等的東西，總之，賺錢的機會還蠻多，即使不課金也能輕鬆的玩下去哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Riddle Road 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：VIZOR APPS LTD 官方網站：https://vizor-interactive.com/en/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「開始遊戲」即可看到前導故事，如果想要更完善的保存遊戲進度，可點擊下方的「儲存遊戲進度」連結 Facebook 帳號。





在遊戲場景中會隨著劇情的需要安排待調查或解開的謎題，但都必須使用「星星」來開啟任務。





當星星用完時，就必須點入右下角的關卡，透過完成遊戲來取得星數。





撲克牌的玩法很簡單，只要點擊比下方的牌面大或小的牌就能收集，將桌面上的牌都收光就能過關啦！過關時就可以獲得金幣獎勵。





在場景中有時還會穿插一些二選一的問答遊戲、找出隱藏物品或是找不同等等各種類型的小遊戲。





除了隨著故事劇情走之外，有空時也可以在場景中四處點擊一些亮晶晶的地方，有時候也能撿到一些金幣哦！