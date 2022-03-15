「Fresh Things」物品、食品有效期限管理工具，7 日內過期就通知你！

每次採買食材、生活用品、化妝品都習慣囤貨才有安全感嗎？但是每次囤一囤總是會放到不新鮮或是不小心放到過期，吃掉怕壞肚子、忍痛扔掉又好浪費，如果不想再這樣浪費下去，，

就讓「Fresh Things」來幫你一起記吧！

「Fresh Things」是一款可以協助記錄任何食品、用品、化妝品等任何物品有效期限的管理工具，只要在採買回來後將物品的有效期記錄到 App 中，它就能在物品過期前提醒你！使用方式很簡單，可以記錄品項名稱、到期日與數量，另外還可以加入類別管理與照片，不想拍照的話，程式也有內建數十款的可愛貼紙可以使用。

預設只要清單中有品項在 7 天內過期的話，每天就會透過通知訊息來提醒你，天數的部份有開放讓使用者自由設定，最長 30 天、最短 1 天，可依使用需求來做調整。另外，因為有記錄數量，在囤貨前還可以打開來看看，之前的存貨是不是都用完了，是不是好棒棒呢？有了「Fresh Things」的幫忙，以後就可以放心大膽的囤貨啦！（咦）

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Fresh Things 軟體語言：繁體中文 開發人員：shoyuland 官方網站：http://shoyuland.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 8.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Fresh Things」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊下方的「＋」就能新增品項，依序輸入名稱、選擇類別、設定到期日。





在上方還可以調整數量，點擊圖片則可加入照片或是從「貼紙庫」中選擇適合的代表圖。





最後點擊「保存」就完成記錄啦！





點擊清單右上角的圖示可以切換為列表模式，在列表模式中，可點擊右側直接修改數量。





點入右上角可開啟「購物清單」，可以在這裡編輯加入需要採買的物品，在列清單時就可以參考目前有的存貨，避免重複購買。





點入左上角的設定，可以自由「編輯類別」。





點入「通知」則可以設定提醒時間，預設會在物品 7 天內過期時提醒你。





之後當清單中有物品在限定天數內過期時，就會跳出通知來提醒你。