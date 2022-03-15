「住宅設備ペーパークラフト」多種浴廁、系統廚櫃、浴室櫃等紙模型免費下載！

曾經研究過衛浴設備的朋友，相信都一定聽過來自日本的衛浴品牌 TOTO 吧！在他們日本的官方網站上，除了可以看到各種衛浴產品的介紹外，，

還可以找到一些開放免費下載的紙工藝模型，這些模型全都是依照實體商品所設計出來的，喜歡手作的朋友，千萬不要錯過啦！

在這個「住宅設備ペーパークラフト」（住宅設備紙工藝）單元中，提供了系統廚房、系統浴室、浴室櫃、洗手間等五種的設備分類，雖然每一種分類大至只有 1~4 款，提供的數量並不是很多，但每一種紙模型的設計都相當精細，需由多種部件組合而成，要製作的完美可是需要花費不少心力的。

每一個紙模型都有標示出難易度以及預計可能會需要的製作時間，整體難度偏中上，比較適合大人朋友來製作。各種設備的紙工藝模型製作出來後，還可以擺放在一起，就像娃娃屋一樣，十分有趣！

另外網站也有將一些推出時間比較久遠的舊商品紙模型整理出一個單獨的分類，讓紙工藝的愛好者也能免費下載製作唷！

網頁畫面：

開啟網頁面就可以看到衛浴設備的紙工藝範例圖。





往下拉就能看到各種的紙工藝分類。





點入分類即可看到各種的紙工藝模型，上方都會標示出難易度以及需要製作的時間。





點入感興趣的模型，還可以看到更多不同角度的成品圖。





往下拉就能看到下載點，包含組裝說明書以及各個主場景、零件的模版，點擊就能在新分頁開啟 PDF 檔，再由右上角就能選擇下載或列印囉！