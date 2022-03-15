用 LINE 免費傳 GIF 梗圖！「GIFMAGAZINE」有超多動圖，還可自訂文字更傳神！
使用 LINE 聊天時，大多都會搭配貼圖來使用，其中也包含一些動態的貼圖，，
其實在 LINE 裡早就與日本的 GIF 動圖平台「GIFMAGAZINE」合作，內建了傳送 GIF 動圖的相關功能，不過一般使用者大概都沒發現到就是了，畢竟貼圖就有太多的選擇，如果你對傳送 GIF 動圖感興趣的話，不妨可以跟著本文繼續看下去。
「GIFMAGAZINE」目前僅支援行動裝置使用，電腦版是找不到的，其中有非常多的動圖可以選用，主要分為「回覆用」及「特輯」兩大類，在「回覆用」中以情緒做為分類，能快速的找到適合的動圖內容，「特輯」則是以動圖的主題做分類，可以用動漫、電影、動物、季節、貓、狗等不同的主題來查找需要的動圖。
另外，還有提供自訂文字的功能，可以輸入各種的台詞來搭配動圖使用，輸入台詞後，就會自動找出適合的配圖，讓動圖的使用更加傳神唷！有興趣的朋友，就一起來看看如何操作吧！
使用方法：
第1步 打開聊天室，點擊左下角的「＋」，再點入「GIFMAGAZINE」。
第2步 初次使用必須先給予必須的存取權限。接著就能到各種的 GIF 動圖特輯分類。
第3步 在上方可切換到「回覆用」，這邊就有按各種情緒或常用回覆來進行分類，可以更快找到適合的 GIF 動圖。
第4步 選擇想要傳送的 GIF 動圖後，再按下「傳送」就能發送出去囉！如果特別喜歡某個動圖，可在其右上角點擊「愛心」加入收藏。
第5步 在下方切換到「筆」，這邊就能寫入自己想要的台詞，送出後就能自動篩選出適合搭配的動圖內容。
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第6步 點擊左下角的「愛心」就可以看到已使用過的或是加入最愛的動圖。在最右側的個人頁面中，可以看到已送出的動圖次數。