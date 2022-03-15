用 LINE 免費傳 GIF 梗圖！「GIFMAGAZINE」有超多動圖，還可自訂文字更傳神！

使用 LINE 聊天時，大多都會搭配貼圖來使用，其中也包含一些動態的貼圖，，

可以讓聊天的過程更加生動有趣，即使不能面對面，也能將情緒傳達給對方。不過除了使用貼圖外，有些朋友也會選擇使用一些更傳神的 GIF 動圖，但相對貼圖來說，感覺傳送 GIF 動圖似乎比較麻煩？

其實在 LINE 裡早就與日本的 GIF 動圖平台「GIFMAGAZINE」合作，內建了傳送 GIF 動圖的相關功能，不過一般使用者大概都沒發現到就是了，畢竟貼圖就有太多的選擇，如果你對傳送 GIF 動圖感興趣的話，不妨可以跟著本文繼續看下去。

「GIFMAGAZINE」目前僅支援行動裝置使用，電腦版是找不到的，其中有非常多的動圖可以選用，主要分為「回覆用」及「特輯」兩大類，在「回覆用」中以情緒做為分類，能快速的找到適合的動圖內容，「特輯」則是以動圖的主題做分類，可以用動漫、電影、動物、季節、貓、狗等不同的主題來查找需要的動圖。

另外，還有提供自訂文字的功能，可以輸入各種的台詞來搭配動圖使用，輸入台詞後，就會自動找出適合的配圖，讓動圖的使用更加傳神唷！有興趣的朋友，就一起來看看如何操作吧！

使用方法：

第1步 打開聊天室，點擊左下角的「＋」，再點入「GIFMAGAZINE」。





第2步 初次使用必須先給予必須的存取權限。接著就能到各種的 GIF 動圖特輯分類。





第3步 在上方可切換到「回覆用」，這邊就有按各種情緒或常用回覆來進行分類，可以更快找到適合的 GIF 動圖。





第4步 選擇想要傳送的 GIF 動圖後，再按下「傳送」就能發送出去囉！如果特別喜歡某個動圖，可在其右上角點擊「愛心」加入收藏。





第5步 在下方切換到「筆」，這邊就能寫入自己想要的台詞，送出後就能自動篩選出適合搭配的動圖內容。