「The Bezier Game」為設計師準備的「筆型工具」練習遊戲

       

身為一名設計師 Photoshop 絕對是必備的技能之一，不過裡頭有那麼多種的工具，想要完全的掌握可得要經過反覆多次的練習，，

這個「The Bezier Game」就是專門讓設計師練習「筆型工具」或稱「鋼筆工具」的小遊戲，透過遊戲的練習，將可以更了解與熟悉筆型工具的操作方式。

遊戲在一開始會先進行簡單的教學，包含直線與貝茲曲線的繪製方式，接著就會讓玩家自己來完成一個又一個的圖形，每個圖形都有限制節點的使用數，必須在限制內完成圖形才能過關。而每個圖形也有所謂的最佳解，可以用更少的節點來完成，有興趣的話，也能再次嘗試挑戰它！

雖然是為設計師準備的練習遊戲，不過只要對 Photoshop 的操作感興趣的朋友都能試著來玩看看，也許可以激發你對 Photoshop 的學習熱情哦！下面為大家整理出其它也是適合設計師來玩的幾款遊戲，大家也可以來玩看看。

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  • 網站名稱：The Bezier Game
  • 網站網址：https://bezier.method.ac/
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲網頁後，可先跟著教學指引動畫學習如何使用筆型工具。如果你已有基礎，可點擊右下角的「Skip Tutorial Stages」跳過教學，直接進入練習。



    教學的部份會依序的加入一些組合鍵的使用，可以學習到更多筆型工具的操作方式。



    完成教學後，就會進入練習的階段，每一個圖形在新增節點時都會顯示剩餘可用節點數，必須在這個節點數之內完成圖形的繪製。



    完成圖形後，就可以在下方看到自己所使用的節點數量，在右側則會顯示最少的節點數，可點擊「Try again」挑戰看看用更少的節點來完成圖形。或者點擊「Next Stage」進入下一關。

    最後更新：03-16, 2022 上午 11:15

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