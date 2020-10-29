設計師敏感度大挑戰！來「Kern Type」把各種字型的「字距」恢復原狀

想要製作一個好的平面設計或網頁設計、廣告 Banner……，除了要注意配色、版面的配置外，字型的選擇與字距的調整也是很重要的一環，，

字距的寬與窄會影響整體設計的視覺感受，每一種字型都有其預設的字距，身為設計師的你，有自信來接受挑戰嗎？

「Kern Type」是一個關於字距的網頁遊戲，收集了各式各樣的字型，並將它們的字距弄亂，你需透過移動字母來將它們的字距還原，不過在畫面上不會有任何的提示，能依靠的只有自己的美感與直覺。

將字距調整好後，就會依精準度來給予評分，滿分是 100，差距越小分數越高，在評分後就可以看到自己排列的字距與字型預設的字距位置的差異，如果對字型沒有一定的了解或美感缺乏，要拿到 100 分可就要靠運氣了！

雖然不是什麼刺激的遊戲，不過還蠻能激起挑戰慾的，無論你是不是設計師都可以來挑戰看看哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，就可以隨機看到一種字型，它的字距是亂的，有的寬有的窄，使用滑鼠左右拖曳中間的字母，就可以調整它們的位置。左下角可看到這個字型的名稱、創作者與推出的年份。將字距調整好後，就可以按下「Done」。

 

依準確度將會進行評分，下方可看到你的分數，字型上會用藍色來呈現差異。點擊「Next」即可挑戰下一題。

 

最後更新：10-29, 2020 上午 11:31

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