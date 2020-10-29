[限時免費] 「Thoughts」一個可幫助思考的無限畫布 App（iPhone, iPad）

有沒有注意過，當我們在思考的時候，很常會拿著筆在紙上隨意塗鴉或寫字，寫著、畫著思緒好像就慢慢的清晰了或許我們不常帶著紙筆在身邊，不過可以選擇將 「Thoughts」下載到會經常帶在身邊的 iPhone 或 iPad 中使用。

「Thoughts」是一款限時免費中的無限畫布 App，提供的工具很簡潔，只有畫筆、橡皮擦以及 9 種顏色的調色盤，讓使用者不需花費額外的心力在思考筆的粗細、顏色的選擇或是要使用哪種類型的筆，開啟程式就可以開始塗鴉或筆記

這張畫布是沒有邊界的，你可以隨意的從某個地方開始，用兩指就可以將畫面平移或進行縮放，永遠都可以找到空白的地方記下需要的資訊或是靈感，就算只是單純的亂畫也不用擔心會浪費任何的紙張唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Thoughts

Thoughts 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Produkt Software Engineering S.L.

Produkt Software Engineering S.L. 官方網站： https://thoughts.ink/

https://thoughts.ink/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Thoughts」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊畫面即可新增一個畫布，直接就可以開始塗鴉或寫字上方的工具列很簡單，有黑筆、橡皮擦，還可以無限還原上一步

第2步 最右側的按鈕可以展開 9 色調色盤「月亮」則可切換為夜間模式

第3步 使用兩指斜拉可縮放畫面，兩指同時滑動則可平移畫面點擊左上角的「Throughts」可返回列表在列表點擊左上角的「＋」可新增其它畫面