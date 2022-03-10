「TodoPomo」結合待辦事項、15 首背景音樂的線上番茄鐘

「TodoPomo」是一款網頁版的番茄鐘工具，結合待辦事項管理，可在網頁中將當天待處理的事項輸入進去，，

在開始執行工作時間時，就能一邊將這些待辦事項給一個一個清空，在視覺上可以帶來一種無比的爽快感！

網站預設 25 分鐘的工作時間、5 分鐘的休息時間，使用者可依自身的需求來修改時間設定，並可讓計時器自動在工作與休息之間切換，當然你也可以改為手動操作。當時間結束時會有音效提示，另外網站還內建了 15 首的音樂，都是能夠幫助專心、提高專注力的音樂類型唷！

整體介面設計清爽好操作，使用上完全免費，而且不需註冊。有興趣的朋友可以來試試看哦！

操作畫面：

開啟網頁後就可以看到計時器。在下方點擊「Type a todo」就能輸入並新增待辦事項。





點擊「Start」即可開始計時。如果想要調整時長，可以在右上角點入設定。





在設定裡就可以分別調整工作與休息的時長。下方會預設自動切換計時器以及開啟通知音效，如果有不需要的部份，請自由調整。最下方還有提供深色模式（dark mode）可以啟用。





點擊左下角的播放鍵就能播放背景音樂。在右上角的「音符」中可查看所有的音樂清單。