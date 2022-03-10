「Zine」加入各種障礙的一筆畫遊戲，超過 10,000 個謎題等著你！

「Zine」乍看之下是一款很常見的一筆畫遊戲，只要使用一條線以不重疊的方式將關卡所有的點連接起來就能過關，但其實開發者在關卡中還為玩家設立了許多的障礙，，

只要點與點之間被隔開，線段就不能穿過這個位置，必須得繞路走，為遊戲增加了更多的挑戰性。

遊戲擁有超過 10,000 關卡，分佈在各個不同的難度級別中，以遊戲板的大小來區分，從 4×4、4×5、4×6、5×5、5×6 到最多 6×8 共有 9 種尺寸的遊戲板，所有的難度級別都可以任君挑選！許多的關卡都有不止一種的解決方案，無論你想如何繪製線段，只要最終能在限制的條件中將所有的點都連接起來即可。

在遊戲時背景還會播放冥想音樂，玩的時候不妨戴上耳機，可以更專心的進行唷！是一款適合各種年齡層玩家來挑戰的益智遊戲！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Zine 軟體語言：英文 開發人員：Devster Games 官方網站：https://devster2020.it/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zine」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時會有玩法教學，跟著說明將點都連接起來即可。當有出現白線阻擋時，就必須要繞過它。





完成教學後，就可以正式進入選擇想要挑戰的難度級別。遊戲板越小，難度越低。





接著就可以點入開始挑戰啦！





隨著遊戲板的尺寸越大，難度就越來越高啦！不過只要有耐心，玩起來是很有成就感的哦！





在關卡中沒有什麼限制，如果不小心走錯了，可以原步折返，或者放開手指就能重新開始。卡關的話，可以點擊右上角的「電燈泡」，觀看廣告後就能獲得提示囉！