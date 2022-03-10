「Wakeout Kids」專為 0~5 歲兒童設計的情境式運動 App

家裡有幼兒的朋友，肯定都知道幫小孩放電的重要性，他們就像裝了金頂電池一樣，，

怎麼玩都不會累，玩得足夠吃飯才會吃得快，晚上才會好睡覺，如果你正缺少一個可以幫他們放電的好方法，可以來試試用「Wakeout Kids」跟他們一起動起來！

「Wakeout Kids」是一款專為 0~5 歲兒童設計的運動 App，在裡頭運用了有趣的卡通元素，吸引小朋友的目光，例如可以跟著螢幕裡的另一個小朋友一起在海盜船的甲板上跑來跑去、像章魚一樣在水底移動，或是可以與爸爸媽媽一起在奇幻的森林裡奔跑，結合各種趣味情境的主題，讓小朋友可以一起喜歡運動。

每個主題都包含三組動作，在開始前與後畫面上都會有人示範動作。每組動作的執行時間都很簡短，在小朋友失去耐心之前就能完成。免費的版本中，開放其中三個主題可免費使用，如果小朋友喜歡這樣的運動方式，可再考慮付費訂閱解鎖所有的運動主題。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Wakeout Kids 軟體語言：英文,西班牙文 開發人員：Andres Canella 官方網站：https://wakeout.app/kids/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Wakeout Kids」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後就能看到運動主題列表，左右滑動可看到更多，但右下角有「上鎖」圖示的訂閱後才可使用。





在運動開始前都會有 3 秒的動作示範，接著就會開始運動並倒數計時，因為是為兒童設計的 App，所以畫面上都只會用圖示來表現，不會有任何的文字或數字。





完成一個動作後，就會再示範下一個，然後一樣開始倒數計時，三個動作都完成後，即可結束這回合的運動。





也有家長與小朋友一起配合的運動主題哦！