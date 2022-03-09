「Fun Escape Room」集結各種益智謎題的密室逃脫遊戲，任何人皆可輕鬆上手！

       

「Fun Escape Room」是一款有濃厚美式漫畫風格的密逃脫遊戲，裡頭共有超過 500 個房間，玩家必須從第一個房間展開逃脫行動，，

基本上一個房間只會有一個主要的任務，解開它就能打開房門進入下一個房間。

與其它的密室逃脫遊戲不同，這款遊戲裡的每個房間都只有一個場景，對於線索的搜尋相對會單純許多，而關卡中的謎題可說是集結了各種的益智小遊戲，像是讓齒輪滾動、方塊拼圖、一筆畫、猜字謎、量水謎題、移動火材棒、河內塔等，整體來說難度差不多在中低等級，任何人都可以輕鬆上手。

不過每過一關都需要花費一格電量，滿格是 10 格，用完就需要等待時間自動補回，如果真的有遇到解不開的狀況，遊戲中也有提供提示可以輔助過關唷！喜歡逃脫解謎遊戲的朋友，可一起來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Fun Escape Room
  • 軟體語言：英文,法文……等
  • 開發人員：Webelinx DOO
  • 官方網站：http://escape.webelinx.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點擊畫面中的「鑰匙」就可以進入第一個房間。在這單一的場景中，點擊找出線索，若有發現道具要透過拖曳直接使用，而不是先點擊收藏再使用唷！



    很多關卡都是要輸入密碼的，甚至有些密碼就在一些顯而易見的地方，前面難度真的都不高，很適合小朋友來玩。過關後就可以獲得金幣獎勵，點擊「MISS OUT」進入下一個房間。



    每個關卡都有一個主要任務，上方都會有相關的說明，謎題種類很多元，但如果難度可以提升一點的話，會更有挑戰性。目前玩到近 20 關，難度真的都不算高，希望後續的關卡謎題不會令人失望啊～

    最後更新：03-09, 2022 下午 3:58

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