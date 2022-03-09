練起來先！「日本旅遊實用句」旅日少女真人配音，情境句型豐富超實用！

       

因為 COVID-19 疫情的關係，大多數的人已經好久好久好久沒有踏出國門了，日前交通部觀光局表示，，

預計最快下半年就能開放出國旅遊，不知道各位是否心癢癢、腳癢癢的蠢蠢欲動了呢？

出國旅遊如果可以學幾句簡單實用句子，也許可以為旅程增添更多美好的回憶，若你的旅遊心頭好是日本，那麼就來下載「日本旅遊實用句」先練起來，到時候就能派上用場啦！這款 App 是由海參鮑魚獨立遊戲工作室所推出的旅遊日語學習工具，內容主題豐富而且完全免費，有需要的朋友，可以一起來練習。

其中以單元式分類，將句子區分為 24 種主題，包含緊急事件、飯店、機場、交通、餐廳、購物、百貨、超商、結帳等，可幫助快速找到需要的關鍵用語。所有的句子都有提供日文與中文翻譯，漢字的部份皆有假名標音，並附上旅日少女的真人配音，點擊就能反覆聆聽學習，當然也很便利在旅行途中直接點擊使用。

每個主題分類都有提供前 3 句可直接使用，其餘的句子就需要另外觀看簡短的插頁廣告來免費解鎖。介面簡單可愛、句型實用，之後有打算到日本旅遊的朋友，可以先學起來以備不時之需唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：日本旅遊實用句
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：海參鮑魚獨立遊戲工作室
  • 官方網站：https://www.facebook.com/aria2015123/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    點擊「Let’s Go」即可進入分類列表。



    再點入分類就能看到所有的句子，每個分類的前 3 句都可以直接點擊聆聽發音，下方上鎖的句子就需透過觀看廣告來一一解鎖。解鎖句子需連網，解鎖後可離線使用。

    最後更新：03-09, 2022 下午 12:08

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