「NoxOcean」有趣的海底城鎮專注計時器，3 種強度幫助告別拖延症！

手機是影響你專注的拌腳石嗎？每次想要專心工作、學習時，總是會因為手機而分心？也許可以來試試「NoxOcean」這款有趣的專注計時器，將你的專注時間轉換成一棟棟美麗的海底建築，經過一段時間後就能擁有一整片精彩可期的海底城鎮唷！

透過「NoxOcean」來進行專注計時，依據專注的時間長短，除了可以獲得不等的金幣獎勵外，還能在專注時間結束後，在海底世界裡建起一棟建築，專注時間越長，該建築的豐富度就越高，而賺取的金幣還能用來解鎖更多不同主題的建築、背景音樂與按鈕造型

程式提供普通、深度與極限 3 種不同強度的專注模式，普通模式進行時，仍可使用其它的 App 來輔助工作或學習，只有在手動按下「放棄」時，建築才會倒塌；深度模式則是限制不能離開 App 或打開其它的 App；極限模式透過翻轉手機開始計時，將手機翻回的話就會停止計時，單次最長可連續專注 6 小時，不過專注時間過短是無法獲得任何建築的哦！可以依自己的自律程度、使用需求來做選擇。

而除了計時功能外，程式也有提供環境音的播放，可以一邊工作學習，一邊聽著海浪聲或是風鈴、雨中森林等音效，幫助提高專注力！另外在專注助手功能中，有「舒爾特方格」透過簡單的小遊戲來幫助訓練專注力，還可以設定「目標打卡」或進入「自習室」中與其他的使用者一起努力，累積專注時間拼排名，就算一個人在家工作學習，線上也有一堆人可以陪你一起不孤單還覺得專心太困難嗎？快一起來「NoxOcean」嘗試看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：專注海洋 NoxOcean 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Nox Interactive Technology Limited 官方網站：https://www.noxocean.com/zh-hant 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用（單純計時可離線使用） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，可在上方選用需要的專注強度，普通、深度與極限，切換時可在上方看到說明





點擊「未設定」可為該次的計時設定主題標籤如果預設的不合用，可以在下方「添加標籤」





拖曳小魚按鈕可設定需要的專注時長，時間越長，建築的細節越多點擊建築的話可更換其它不同的建築主題造型





設定完成後，按下「開始專注」就可以開始計時囉！不過如果中途放棄，該建築就會倒塌變成一棟荒廢的建築在計時畫面下方還可以看到其他也在專注中的使用者





當專注時間結束後，就可以獲得一棟建築與金幣獎勵





點擊右上角的「小章魚」可以進入專注助手，這邊的「舒爾特方格」可以透過小遊戲來幫助訓練專注力，也可以設定「目標打卡」提醒自己或是進入「自習室」與其他的使用者一起專注拼排名！