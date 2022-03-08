Forvo Pronunciation 由母語人士提供的真人單字、詞句發音查詢工具

想知道一個單字、片語或是詞句的發音，通常都會習慣直接丟到翻譯軟體上查詢，雖然可以聽到正確的發音，，

但那絕對不比母語人士提供的發音更接近真實。

「Forvo Pronunciation」這款 App 就是一個由世界各國的使用者所集結而成的發音查詢工具，支援超過 400 多種的語言，所有的單詞都是由母語人士所錄製，不僅有英語、日語、法語、西班牙語、中文、德語等常用的語言，還有更多像是卡拜爾語（Kabyle）、巴什基爾語（Bashkir）、坦米爾語（Tamil）等，都可以查的到。

使用時需先進行註冊，可使用 Google、Facebook、Apple 帳號或使用 Email 來註冊，登入後就能搜尋想要查詢的單字並聽取各母語者所錄製的發音，甚至還可以比較同一種語言的不同腔調，例如英語就有來自英國、美國、加拿大或是澳洲等不同地方的發音。

對於喜歡的發音可以加入收藏，或是可以更進一步透過內建的傳訊功能向錄音者請求錄製更多其它的單字發音。如果你想查詢的單字不在字庫當中，可透過新增字庫的功能提出要求，當有母語者錄製發音後，就可以收到通知。當然你也可以成為付出的一員，為其他的使用者錄製他們想要查詢的單字、詞句等發音，互通有無這個 App 才能持續不斷的經營下去。

「Forvo Pronunciation」在 iOS 與 Android 雙平台都有上架，目前 iOS 版本限時免費中，Android 版本售價為 NT$110，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Forvo Pronunciation 軟體語言：英文,法文,葡萄牙文,西班牙文 開發人員：Forvo Media SL 官方網站：https://forvo.com/app-ios-android/ 軟體性質：iOS 版本 限時免費中 / Android 版本 NT$110 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

想要使用這個 App 必須先進行註冊，點擊「Sign up」後，可選擇使用 Google、Facebook、Apple 帳號或 Email 註冊。





在註冊時需設定自己的母語，如果發現語言選單無法開啟，可先返回上一步的註冊畫面，點擊下方的「Native language」先試著叫出語言選單，接著再重新進行註冊動作，語言選單應該就可以成功開啟了。





接著再往下填好其它的項目後，按下「Sign up」即可完成註冊。在主畫面中就能看到目前新增的一些發音內容。





在上方的搜尋欄中輸入要查詢的單字或單詞，就可以找到相關的發音。上方有列出各種不同的語系、不同地方的發音。





如果喜歡某個母語者提供的發音，還可點擊右側的選單，將該發音加入最愛或者也可以給出正向、負向的評分。透過 Message 功能，還可向該使用者表達感謝，或是請求錄製更多其它的單字發音。





點擊上方的「Pronounce」就可以在社群中看到其他使用者的錄音請求，點入就能幫忙錄製發音囉！點擊「Add」則可提出其它需要的錄音請求。





在「History」可查看曾經查詢過的發音，「Favourites」則可以看到加入最愛的發音紀錄。