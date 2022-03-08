天氣冷冷的玩這個剛好！「Warmth」用火把取暖的益智遊戲

雖然季節又快要冬轉春，但氣溫還是冷冷的，搭配這樣的天氣來玩「Warmth」這款遊戲剛剛好！它是一款有著可愛畫風的益智遊戲，，

玩家要做的就是利用火把、火堆來幫狗狗、小男孩與奶奶取暖，確保在這寒冷的夜空下，沒有人會孤單、寂寞、覺得冷。

在這款遊戲中共有 64 個關卡，每個關卡都是由多個六邊形所組成，一支火把只能溫暖一格六邊形的範圍，而一個火堆則可以讓其周圍的六邊形都提升溫度，但無論是火把還是火堆，它們的熱力來源都是取自於遊戲場景中的帳篷。

必須從帳篷將熱力延續到目標位置，讓場景中所有的角色人物都能獲得溫暖即可過關，但其實挑戰還不止如此，狗狗只需要一個火把就 ok，但小男孩至少要有 2 個火堆的溫度才足夠，奶奶的話則需要更強大的熱力才能真正不冷，所以這火把、火堆該擺在哪裡，可是考驗著玩家們的腦力啊！

隨著關卡的推進，場景也會出現一不同的變化，像是結冰的格子就不能延續熱力，部份的關卡則會預先擺放火堆，讓玩家去思考該如何運用這些已存在的火堆來將溫度傳送出去，甚至後面還會有雪人出現，冰冷的雪人可是需要更高的溫度才能將它們融化的唷！整體的玩法很簡單，適合任何年齡層的朋友來挑戰，有興趣的朋友一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Warmth 軟體語言：英文 開發人員：Spreadable Fruit Games 官方網站：https://spreadablefruit.wordpress.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就會先看到遊戲教學說明。首先是狗狗，只需要一個火把就能獲得溫暖，而火把則需要從帳篷的位置將熱力延續過去。





接著就能進入遊戲主頁，點擊按鈕即可看到關卡列表。關卡雖然有先後順序，不過是可以跳著玩的，所以如果覺得前面太簡單的話，也可以直接往後面的關卡挑戰。





進入第一關可以看到狗狗覺得冷，在右側點擊取得火把後，再點擊空格位置，就能將熱力延續過來。接著再將最後一個火把放在狗狗的格子裡，就能過關啦！





後續還會出現火堆，火堆可讓以其為中心的周圍格子都延續熱力。





小男孩需要至少兩個火堆或一個火堆加兩個火把才足夠暖。





當地面結冰就無法傳遞熱力。





有些關卡則會預先放置火堆，必須想辦法用火把來將熱力傳送到角色的位置。





當走到昏頭轉向時，可以使用右下角的返回上步或是重新開始，再重新調整火把或火堆的擺放位置。