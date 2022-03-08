「Presently」可幫助記錄、學習感恩的日記 App

       

講到感恩兩個字，有些人可能會覺得很矯情，不過要是可以在一天結束之前，，

一個人靜下心來回顧一整天的過程，從中找出一些真心覺得感謝、感恩，覺得有發生、有體驗、有遇到某些人事物真是太好了的話，日子一久，應該可以讓心情一點一滴變得更好吧！

如果你也想開始學習感恩，不妨可以搭配「Presently」這款 App 來使用，它是一款專門用來幫助記錄、學習感恩的日記 App，介面簡約時尚，還有提供多款的主題配色可以選擇，無論喜歡花俏、穩重、可愛、溫馨還是沉靜、文青……，通通都可以找到適合的主題。

使用方式超級簡單，只要每天用文字寫下當天感到感恩、感謝的事情就可以了，如果不知道該寫些什麼，它還能幫你出一些好點子。字數的部份應該是沒有特別限制，要拿來做為一般的日記使用也是可以的。日記會以時間序的方式列在清單中，另外可以使用日曆模式來瀏覽某個特定日期的日記，或也能使用關鍵字來搜尋特定內容的日記。

如果哪天心情不太美麗，還可以透過隨機按鈕，從過往的日記中隨機顯示一篇，讓你可以透過回顧這些曾經令人感恩的事件，幫助心情的轉換。任何大大小小的事情都可以記錄下來，就算真的沒有發生什麼特別的事，僅僅是能夠睜開眼睛平平安安、健健康康的活著都值得感謝，因為在這世界上有某些人可能連平凡的生活都是一種奢望，所以，一起來學習感恩吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Presently：感恩日記
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Presently
  • 官方網站：https://presently-app.firebaseapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Presently」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，預設是英語介面，如果不習慣的話，可到右上角的「Settings」選單中，點入「Application language」修改成繁體中文。



    在設定功能中，還有許多可以自訂的項目，包含主題、日期樣式、一周的第一天等等，可依照喜好來做選擇。在下方還可以設定生物識別解鎖增加安全性，以及備份還原功能等。



    回到日記列表，點擊日期下方的文字就可以輸入日記。在寫日記時，如果實在不知道有什麼可以感恩的，可點擊左下角的「電燈泡」它就能給你一些點子。



    點擊右下角的「日曆」圖示可展開日曆，點擊過去的日期就能補記日記。點擊日曆右下角的「Random」則可隨機顯示一篇日記。

    最後更新：03-08, 2022 下午 12:11

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