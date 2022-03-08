「MathCards」適合國小學生的加、減、乘、除算術練習，可手寫答案！

       

「MathCards」數學卡片是一款適合國小一～六年級學生使用的算術練習工具，包含加、減、乘、除四個練習單元，每個單元都有六種難度以及 5~30 題的挑戰題數可選擇，，

可視自身的程度與練習時間來做調整。

操作介面很簡單，就算讓小朋友自己操作也沒問題，不過當然低年級生可能還是需要家長在一旁協助使用。練習主要以直式計算為主，在答案格中直接手寫答案，程式即會自動辨識所寫的數字，答錯的話答案格外框會變成紅色，只要再重新寫過，答對即可進入下一題。

整個練習不會計算分數，所以沒有學習壓力，就是很單純的練習工具，不需要使用紙筆也不用桌椅，隨時隨地都能練習哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：數學卡片 MathCards
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：The Tool Util Designer
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「MathCards」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    使用畫面：

    開啟程式後，選擇要練習的單元後，設定難度與要挑戰的題數，接著按下「START 開始」就能開始練習。



    在答案格中直接手寫答案，程式會自動辨識數字。



    答對的話，即可進入下一題。答錯的話，就會以紅框提示，必須重新填入正確的答案才可以進入下一題。



    加、減、乘、除的練習都是以直式計算為主，若家裡的小朋友有需要加強數學算術能力的話，這款 App 會是蠻單純好用的練習工具哦！

    最後更新：03-08, 2022 上午 10:53

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