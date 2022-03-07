Widget Wonder 情境式桌面照片展示小工具

       

手機裡拍了成千上萬張的照片，如果只是收藏在手機相簿裡多可惜，不妨從中挑選幾張擺放在手機桌面上，，

時時刻刻都能回味各種美好的時光！「Widget Wonder」是一款不同以往的照片桌面小工具，不只是將照片放入小工具中單純的展示，而是會加入一些情境擺設，讓你的手機桌面看起來更有設計感。

它僅提供中型與大型兩種相框尺寸可選擇，可放置單張照片，也有提供播放清單的形式可輪播多張照片，不過輪播工具需另外付費訂閱才能使用。每個小工具都是獨立存在的，所以你可以在桌面上加入多個不同的小工具，分別使用不同的情境相框展示不同的照片。

在免費版本中，中型與大型的相框分別都有 8 種不同的設計，有些像客廳牆面的掛畫、矮櫃上的擺畫、桌上的小相框等，看起來特別溫馨又有時尚感。無論是用來擺放自拍照、家人、另一半或是小孩、寵物、風景照都很適合哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Widget Wonder
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Wonder Framer Company Limited
  • 官方網站：https://wonderframer.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Widget Wonder」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可依序看到中型、大型相框以及中型、大型的播放清單，不過播放清單屬於付費功能。免費版本只提供一般的相框可選用，以「大型相框」為例，點擊其右上角的「新增小工具」。



    接著就能看到可選用的相框樣式，點入想要使用的相框後，再點擊「建立相片小工具」。



    可為這個小工具命名，以便之後在設定時選用。點擊選取相片旁的「選擇」，就可以從相簿中選取要放入的照片。



    選入照片後還可預覽效果，都 OK 的話，點擊右上角的「儲存」，就可以準備到桌面新增小工具囉！程式還有提供新增小工具的教學說明。



    接著就到桌面上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」再點入「Widget Wonder」。



    在清單中選擇「大型相框」，按下「加入小工具」，再長按桌面小工具，點入「編輯小工具」。接著點入「選擇」就可以找到剛剛製作好的相框囉！



    實際使用的感覺就像下圖，喜歡的話，可以一起來試試。

    最後更新：03-07, 2022 上午 11:16

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