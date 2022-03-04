「Vía」超燒腦又好美的迷宮解謎遊戲

「Vía」於西班牙文裡指的就是道路、路徑的意思，在這款遊戲中，玩家就是要透過尋找最佳路徑來完成關卡中的任務，，

看起來也許不難，但開發者設定了許多的條件，必須遵守才能漂亮的過關！

在關卡玩家需將金字塔移動到終點位置，在移動的過程中，最好可以順便收集那些閃亮亮的寶石，因為唯有收集到足夠的寶石才能將美麗的藝術拼畫填入色彩，不過如果在不得已的情況下必須放棄寶石，仍然是可以過關的，之後再回來努力也是可以的哦！

走過的路不可再回頭，路線也不允許交疊，所以路線該怎麼繞，得要全盤考量才不會前功盡棄！有時終點的大門會被關上，就必須先依照要求經過某些特定裝置，才能將大門開啟，成功讓金字塔走向終點。

雖然不是一般的迷宮遊戲，所有的路徑也都攤開在玩家的眼前，但加上了這些條件後，想要走向終點就會遇上許多難題啦！免費版本開放前四個旅程讓玩家體驗，共有 40 關，若想要挑戰更多，就可以考慮付費解鎖囉！喜歡燒腦遊戲的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Vía 軟體語言：西班牙文,英文 開發人員：Gonzalo Rodriguez del Cid 官方網站：http://www.tortugaxel.com/via 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vía」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後即可看到所有的主題清單，點入「SEASON 1」就可以從第一個旅程開始。





每個旅程都有 10 個關卡，點入後每當有新的元素出現時，都會有像右圖的玩法解說。





遊戲的最主要目的就是將金字塔移動到終點，可以移動的路線上都會有指示，直接點擊就能移動。





在移動的過程中，可以順便收集寶石，抵達終點後，寶石就會填入藝術畫作當中。完成所有關卡的同時，旅程主頁上原本的線圖就會變成一幅超美的畫作。





在規劃路線時，要注意路線不可重疊，也不能回頭。若發現走錯了，可點擊要返回的移動指示位置，就可以退回到該位置。之後的關卡裡還會出現終點被上鎖的狀況，此時必須先讓路徑經過特定裝置前方，才可解鎖。而且必須從特定裝置有亮光的那面走過才可以。





之後的關卡將會越來越困難，有些甚至會出現兩、三個以上需要經過的特定裝置，如果暫時找不到可以收集寶石又能順利過關的方式，先放棄寶石也是一種作法。





完成第一個旅程後，原本主頁上的藝術畫就被填入色彩了！在上方點擊箭頭就能切換到下一個旅程繼續挑戰囉！