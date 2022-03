Posted on



[限時免費] All In One Memo 可錄音、錄影、加入照片、純文字的全能備忘錄

什麼筆記、待辦事項 App 相信大家都看多也用多了,不過像「All In One Memo」這麼功能齊全的大概不常見吧!它是一款全能的備忘錄工具,除了純文字以外,, 還支援加入錄音、照片、影片甚至是位置記錄,可保存的內容類型十分多元。 還支援加入錄音、照片、影片甚至是位置記錄,可保存的內容類型十分多元。 無論是用來記錄靈光乍現的好點子,還是走在街上看到的創意看板、聽到好聽的歌曲,它通通都能幫你記錄下來,甚至還提供「核取方塊」功能,可用來編寫待辦事項,另外還有鬧鐘功能,可以幫助提醒你更多重要的事件! 介面很單純,使用方式也很簡單,記下的所有內容通通都會按時間序排列,拿來做為日常的流水帳記錄,或是做為日記使用都是很不錯的哦!目前 App Store 裡正在限時免費中,想要嘗試看看的朋友,請把握機會啦! ▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:All In One Memo 軟體語言:繁體中文,英文……等 開發人員:Li Zhu 軟體性質: 限時免費,超過指定日期後將調回原價 系統支援:iOS 15.0 以上 網路需求:不需網路即可使用(使用位置記錄需連網) 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「All In One Memo」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。 操作畫面: 開啟程式後,可直接在下方的文字框中輸入純文字的備忘錄。若勾選前方的「核取方塊」就可以變成單項的待辦清單。



點擊右下角的箭頭可展開更多記錄類型。



加入照片或影片的時候,可加入簡短的標題。



使用錄音記錄的話,工具會出現在上方,停止錄音時可命名。



鬧鐘提醒的部份可設定單一指定時間或使用每小時、日、週、月、年重覆提醒。



記錄位置時,輸入文字備註後,就可以加入位置地圖。



點入「待辦清單」按鈕就可以新增待辦事項,點擊「+」即可新增多筆。



在備忘紀錄上向左滑動就可以看到更多功能按鈕,有些可再編輯的紀錄類型就可以從這裡再點入修改。另外還可刪除與分享。 ,