[限時免費] All In One Memo 可錄音、錄影、加入照片、純文字的全能備忘錄

       

什麼筆記、待辦事項 App 相信大家都看多也用多了，不過像「All In One Memo」這麼功能齊全的大概不常見吧！它是一款全能的備忘錄工具，除了純文字以外，，

還支援加入錄音、照片、影片甚至是位置記錄，可保存的內容類型十分多元。

無論是用來記錄靈光乍現的好點子，還是走在街上看到的創意看板、聽到好聽的歌曲，它通通都能幫你記錄下來，甚至還提供「核取方塊」功能，可用來編寫待辦事項，另外還有鬧鐘功能，可以幫助提醒你更多重要的事件！

介面很單純，使用方式也很簡單，記下的所有內容通通都會按時間序排列，拿來做為日常的流水帳記錄，或是做為日記使用都是很不錯的哦！目前 App Store 裡正在限時免費中，想要嘗試看看的朋友，請把握機會啦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：All In One Memo
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Li Zhu
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（使用位置記錄需連網）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「All In One Memo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可直接在下方的文字框中輸入純文字的備忘錄。若勾選前方的「核取方塊」就可以變成單項的待辦清單。



    點擊右下角的箭頭可展開更多記錄類型。



    加入照片或影片的時候，可加入簡短的標題。



    使用錄音記錄的話，工具會出現在上方，停止錄音時可命名。



    鬧鐘提醒的部份可設定單一指定時間或使用每小時、日、週、月、年重覆提醒。



    記錄位置時，輸入文字備註後，就可以加入位置地圖。



    點入「待辦清單」按鈕就可以新增待辦事項，點擊「＋」即可新增多筆。



    在備忘紀錄上向左滑動就可以看到更多功能按鈕，有些可再編輯的紀錄類型就可以從這裡再點入修改。另外還可刪除與分享。

    最後更新：03-04, 2022 下午 3:25

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