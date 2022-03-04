解放你的 Ctrl + C！即選即複製！「Copy Text Easily」 大量複製網頁文字的好幫手

       

在使用電腦時，一些快捷組合鍵可以讓我們的操作更加迅速流暢，最常使用的莫過於 Ctrl + C、Ctrl + V，，

可幫助我們快速的複製貼上各種文字內容。雖然使用起來已像是直覺反應般靈敏，但若需要處理的文字很多、範圍很廣的話，「Copy Text Easily」這個瀏覽器擴充功能，將可以提供更省時省力的使用體驗！

「Copy Text Easily」支援 Google Chrome 瀏覽器使用，安裝後只需使用滑鼠點擊需要複製的文字段落或是句子，就能直接將文字內容複製到剪貼簿中使用！另外也開放讓使用者自選範圍，使用滑鼠反白選取需要的文字內容，再放開滑鼠按鍵，就能秒複製啦！

如果不需要時時複製文字，開發者也有設計可搭配組合鍵來使用，可選擇加上 Ctrl、Shift 或 Alt 鍵，才執行點擊或選取複製的功能。對於需要大量複製網頁文字的使用者來說，將會非常的方便哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Copy Text Easily
  • 軟體版本：0.2.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：15.02KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    使用方法：

    在下載頁面中點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    安裝後，可將「Copy Text Easily」固定到工具列中，點擊就能看到一些設定項目。預設是自動選取「段落」，在這裡可以改成「句子」或是「自訂範圍」。如果想搭配組合鍵使用的話，可開啟「Enable on keypress」，並在下拉選單中選擇想要搭配的按鍵。



    以「段落模式」為例，將滑鼠移動到網頁文章的特定段落時，就會以虛線框標示並顯示選取內容，接著點擊滑鼠左鍵就能直接複製。



    「句子模式」在中文文章中似乎不起作用。不過改為「自訂範圍」也是很方便的，直接選取要複製的文字範圍後，再放開滑鼠左鍵，就完成複製動作啦！

    最後更新：03-04, 2022 下午 12:16

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