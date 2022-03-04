「Vellum Wallpapers」每日更新！超高畫質的免費桌布 App

       

尋找一張好看的手機桌布讓你感到麻煩嗎？如果本身是拍照苦手，相簿裡都沒有什麼好看的照片，也沒有特別喜歡的偶像明星，，

沒有小孩、寵物的可愛照可以放，那麼就讓「Vellum Wallpapers」給你用都用不完的超精美桌布吧！

在這款 App 裡，有數千張的桌布可供你選擇，程式將它們區分為 40 種不同的分類，包含藝術、森林、火星、漸變效果、渲染、抽象等，還有依藝術家、攝影師、設計師等名稱來分類，透過這些分類可以很容易的找到感興趣的桌布圖片。

另外，每天都會更新一張新的桌布，很適合喜歡求新求變但又有選擇困難的朋友來選用。每一張桌布圖片的解析度都相當高，不過你也可以依需求來加入不同程度的模糊效果，讓桌布能調整成最喜歡的狀態。在保存之前還能透過預覽模式來查看效果，最後就可以保存到相簿中來使用囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Vellum Wallpapers
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：MEREK DAVIS COM, LLC
  • 官方網站：https://www.getvellum.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vellum Wallpapers」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，就可以看到分類列表，分類相當多，而且開發者有為每個分類寫下簡短的介紹說明可以參考。



    點入喜歡的桌布圖片就可以瀏覽全圖，在下方還能加入「模糊效果」，可手動調整模糊的強度。調整好後，可點擊右側的「眼睛」來預覽效果，OK 的話就能點擊中間的按鈕將圖片保存到相簿中。之後再到相簿中將圖片設置為桌布即可。

    最後更新：03-04, 2022 上午 11:29

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