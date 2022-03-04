Netflix 會員獨享！「脆比街」超逗趣的手繪漫畫尋找物品遊戲

       

「脆比街」是一款專為 Netflix 會員準備的尋找物品遊戲，它的玩法就像經典的《威利在哪裡？》，不過難度更高、要找的東西更多，，

而且在搜尋的場景中還會加入一些可愛又逗趣的動畫，玩起來相當有趣，有一種尋寶的感覺，也有一種在玩拼圖的錯覺。

目前遊戲裡有 7 大主題場景，每個場景中都有非常多的物品需要尋找，而除了這些基本的關卡外，每天還會有一個隨機解謎挑戰，未來也會推出更多的主題場景以及禪意模式，讓你可以盡情的享受尋找物品的樂趣！

《脆比》（Krispee）是一個熱門的網路漫畫，它的畫風可愛、角色鮮明，充滿著各種有趣的劇情，當找累的時候，不妨可以放慢腳步仔細的欣賞場景中各個區塊裡所發生的事件，並可搭配耳機來玩，你會發現當移動到不同的場景區塊時，背景的音效也會跟著改變哦！喜歡尋物遊戲的朋友，又有 Netflix 帳號的話，快一起來玩看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：脆比街
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Netflix, Inc.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.0 以上 / Andorid 8.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，會自動連結 Netflix 的帳號資訊，點擊右上角的頭像可切換使用者，如果裝置沒有安裝 Netflix 則需另外手動輸入帳號密碼登入。接著點擊「開始遊戲」學習如何遊戲吧！



    在畫面中間會顯示目前要尋找的物品，在教學關中會用箭頭提示玩家移動方向，跟著箭頭移動就可以找到物品，將圓圈裡的物品移動到相符的畫面，就可以完成尋找。



    然後再繼續尋找下一個物品。在地圖場景中可用兩指縮放畫面，更仔細或更大範圍的查看。



    接著將剩餘的物品都找出來後，就過關啦！



    在尋找物品時可以獲得金幣獎勵，集滿 200 枚時，就能解鎖新的卡牌。



    在「每日挑戰」裡，每天都會有一份隨機的謎題，挑戰看看用最快的速度來完成吧！



    在左下角的「轉輪」裡，每天都可以轉一次，為真實的生活加點樂趣。



    再次點入「開始遊戲」就可以繼續在更多的場景地圖中尋寶囉！下方的待尋物品可隨時切換，不一定要按照順序來找哦！

    最後更新：03-04, 2022 上午 10:45

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