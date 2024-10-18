Threads 脆已淪陷，假訊息圈粉騙流量，之後就是用來對付你了！

大家暱稱「脆」的社群網站 Threads 已快速步上 Facebook 的後塵，成為詐騙帳號、社群網軍的最新攻擊標的。

由 IG 衍生出來的社群平台 Threads，為了能快速獲得網友的愛用，特意加強某些型態串文的曝光強度，讓許多網友瞬間爆紅、快速增加數百、數千個追蹤者，當上了某個程度上的網紅。

而初期這個特性也被詐騙集團及某些社群網網軍給盯上，一直重複用各種誇張的圖文來突圍，，

目的就是瞬間爆紅後可以多撈些粉絲數來進行後續的作戰。

譬如說最近看到的這個就疑似是詐騙：

有被自己嚇到
43歲第一次嘗試醫美，花了九萬台幣 想要問一下，我這算成功嗎？

明明之前才看過不同人的照片，卻講了一模一樣的話，除了年齡不一樣之外，一樣都是「第一次嘗試醫美」跟「花了九萬台幣」….

網址：https://www.threads.net/search?q=第一次嘗試醫美，花了九萬台幣&serp_type=default

Threads

是不是真的有這個診所不知道，不過在台灣這樣的網路廣告應該是違法了，而且完全沒講是哪家診所或醫院，一直要你加 LINE 詳談，跟某些FB的投資詐騙廣告是不是很像呢？

總之，大家小心了。你看到的爆紅訊息，不一定都是真的。很多都很有可能是精心策劃的釣餌…

最後更新：10-18, 2024 下午 7:31

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kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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