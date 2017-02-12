2017/2/12 更新：軟體版本更新至 v6.0.1 最新商業版（更新細節），免費版停留在 v5.5.5。
很久之前ADSL網路速度還不是很快的時代，很流行類似「DU Meter」這樣的軟體。而下面介紹的這個NetWorx，也是一款可以測量網路連線速度與其他連線資訊的工具。跟其他工具不同的是，NetWorx內建包含中文在內的多國語言介面，而且還是個免費軟體。
除了簡單的網路流量統計與監測功能之外，還提供了完整的流量統計介面、流量限額提醒功能、路由追蹤、PING與NetStat...等工具，讓我們可以在視覺化的簡易操作介面中，更方便的檢測目前電腦的網路速度與流量統計資訊。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：NetWorx
- 軟體版本：6.0.1 商業版， v5.5.5 免費版
- 軟體語言：中文（內建多國語系）
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：4.68 MB
- 系統支援：Windows XP/2003/Vista/7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://www.softperfect.com
- 軟體下載：按這裡
軟體操作介面：
第1步 第一次啟用軟體時，會有個語系選擇視窗讓我們設定軟體介面的語言，請點選【Chinese (Traditional)】再按〔OK〕。
第2步 執行軟體後，桌面右下角的系統列會有個NetWorx的小圖示，在圖示上按右鍵再點選【顯示圖表】即可開啟即時流量統計圖。
第3步 開啟流量統計視窗之後，我們可以在視窗中看到目前即時的上傳、下載流量概況。
第4步 在流量統計視窗上面按右鍵，會出現一個右鍵選單，我們可以點選其他小工具來用。
第5步 這是「速度計」，可以統計一段時間內網路流量的內送與外寄的網路速度，依照目前傳送速率、平均傳送速率與最大傳送速率...等方式統計，方便我們更準確的測量出下載或上傳某些檔案時的確實網路速度。
第6步 這是更完整的「流量報告」彙整視窗，可以透過每日、每週、每月、每小時...等等方式，統計網路流量的使用概況。除了一般統計數字之外，還可用長條圖的方式展示統計資訊，另外也可針對電腦中特定使用者的網路使用概況來統計，更可將統計資訊匯出成Excel表格。
第7步 另外還有個「限額」的流量配額統計工具，可以依照實際需求依照每日、每週或每月的方式，限制上傳、下載等流量的最高額度，如果達到某個限額，會出現警告訊息（只有警告，並無限制使用功能）。這工具對於某些有限制總流量的網路環境（台灣ISP無此限制），應該會很好用。
第8步 另外還提供了一個「追蹤路由」的工具，我們可以輸入你要追蹤的IP位址或網站網址，按下〔開始〕後，便可將你的電腦到對方電腦中間所經過的全部節點都列出來。這功能跟在命令列執行「tracert」是一樣的功能。
第9步 「Ping」工具則跟命令列的「ping」一樣，可以檢測目前電腦連到對方電腦的網路回應速度，「回應時間」欄位中的數字越小表示反應速度越快。
第10步 「NetStat」跟跟命令列的「netstat」一樣，可以列出目前網路介面的連線狀態，將哪些程式透過哪些通訊協定、連接埠與外面的哪些IP建立了連線，可以全部展示出來並輕鬆複製、轉貼。
請問他要如何更新更刪除?
我從網路上下載最新版的覆蓋到舊的裡面去
卻一直說有程式正在運作 無法繼續動作
可是我明明右下角的那個已經按結束了
也不能刪掉
我的網站有被盜文和被網站擷取流量的情況
想詢問達人如何破解和根除這樣的問題?
野澤碧
測試1個月 這軟體會亂算流量
超感謝你的˙
我們學校就有限制流量5G
一旦超過就要斷網24小時
超煩惱的還好有這個軟體讓我不用在擔心了~
5G…超級無敵少skype使用半天就爆了
那你在國外根本活不下去
嘉義的國立嘉X大學超過5.5G是封鎖72小時…
這東西似乎是不太準? 還是因為是使用宿網 所以在流量上的測定有問題?
用了幾分鐘 就有了破百G的流量…
一直在使用NetWorx。有一個功能不知博主注意到沒：在進行NetWorx安裝的時候，有一步包含有安裝一個驅動程式“LAN Traffic Filtering Driver”，勾選並安裝完畢之後會激活一個功能，即是在“流量統計”中能統計各程式所使用的網路流量（但是需要先在“設定”中勾選“忽略LAN內的本地流量”）。個人認為這是個相當有特點的功能，很值得介紹。
另外，這個功能還需要提示的是，在升級到5.2.10版本後，同時使用該功能和eMule可能導致電腦宕機，這種宕機類似於系統完全崩潰，連系統日誌都不會留下。該問題目前原因還不明，也不知道是否只是我一個人遇到過，但是網路上還沒看到有其他人提到。
請問 我家電腦網路是8M 我姐都在看PPS 或一些吃流量的 我下載你推薦的程式後 我該如何限制流量 會使我電腦更快 我不會設定… 請大大教我一下吧
把你姊的電腦關掉
小弟弟 你要下載的不是networx而是netcut 哈哈