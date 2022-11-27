[流量管制] NetBalancer v10.6.1 檢查哪個程式佔用網路頻寬，按一下限制上傳、下載速度！

當我們安裝了很多軟體、同時開啟使用時，卻發現網路頻寬似乎被佔滿、造成瀏覽器無法正常瀏覽網頁的話，該怎麼找出到哪個程式佔用了多少網路頻寬、耗用太多網路流量呢？

NetBalancer是個相當簡單好用的網路檢測工具，它可以幫我們將目前系統中正在運作的全部程式列出來，哪個程式使用了多少上傳或下載頻寬，，

都可以一目了然。另外還提供了一個「System Traffice」圖表，我們可以從圖表中的線圖查看哪個程式在什麼時候用掉最多頻寬，讓我們輕鬆找出吃流量的怪獸。

除此之外，NetBalancer還提供了相當好用的網路限速功能，我們可以依照實際需求限制某個程式下載或上傳時的最大頻寬，只要在程式名稱上面按一下滑鼠右鍵再點「Limit...」，即可輕鬆設定上傳或下載時的網路頻寬上限。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：NetBalancer
  • 軟體版本：10.6.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版，另提供舊的免費版
  • 檔案大小：983KB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11（支援32、64位元）
  • 官方網站：http://www.seriousbit.com/netbalancer/
  • 軟體下載：按這裡


新版操作界面：

使用方法：

第1步  將NetBalancer軟體下載回來、安裝好之後，一開啟NetBalancer程式，視窗中間會自動列出全部正在運作中的程式，我們可以點選上方的「Incomming」、「Outgoing」頁籤，重新排序、找出目前使用最多上傳或下載頻寬的程式。

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第2步  如果你要針對某個運行中的程式執行網路限速，請在程式名稱上按一下滑鼠右鍵，右鍵選單中的上半部、綠色圖示的部份是下載頻寬的設定，下半部、紅色圖示的部分則可設定上傳頻寬的使用限制。

如果要自行設定下載或上傳頻寬的使用量，請點「Limit...」。

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第3步  接著在視窗中輸入下載或上傳時最大的使用上限，單位為「KB/s」。

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最後更新：11-27, 2022 上午 11:48

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

25 Replies to “[流量管制] NetBalancer v10.6.1 檢查哪個程式佔用網路頻寬，按一下限制上傳、下載速度！”

  3. 大概你們拿了破解密碼程式…

    自家PC 應該都中木馬了
    GOOD LUCK

    不是要詛咒各位…
    壞事別做的好
    源頭來源並不會多好.
    是吧? 重灌狂人

    回覆

  5. 我系統是32bit Win7
    灌的時候發生錯誤，灌不了
    然後重點!!

    火狐就不能上網了，一直在讀取的狀態，也沒有顯示無法顯示網頁
    IE還可以

    請幫我解決 謝謝~~

    回覆

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