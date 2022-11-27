[流量管制] NetBalancer v10.6.1 檢查哪個程式佔用網路頻寬，按一下限制上傳、下載速度！
當我們安裝了很多軟體、同時開啟使用時，卻發現網路頻寬似乎被佔滿、造成瀏覽器無法正常瀏覽網頁的話，該怎麼找出到哪個程式佔用了多少網路頻寬、耗用太多網路流量呢？
NetBalancer是個相當簡單好用的網路檢測工具，它可以幫我們將目前系統中正在運作的全部程式列出來，哪個程式使用了多少上傳或下載頻寬，，
除此之外，NetBalancer還提供了相當好用的網路限速功能，我們可以依照實際需求限制某個程式下載或上傳時的最大頻寬，只要在程式名稱上面按一下滑鼠右鍵再點「Limit...」，即可輕鬆設定上傳或下載時的網路頻寬上限。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：NetBalancer
- 軟體版本：10.6.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版，另提供舊的免費版
- 檔案大小：983KB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11（支援32、64位元）
- 官方網站：http://www.seriousbit.com/netbalancer/
- 軟體下載：按這裡
新版操作界面：
使用方法：
第1步 將NetBalancer軟體下載回來、安裝好之後，一開啟NetBalancer程式，視窗中間會自動列出全部正在運作中的程式，我們可以點選上方的「Incomming」、「Outgoing」頁籤，重新排序、找出目前使用最多上傳或下載頻寬的程式。
第2步 如果你要針對某個運行中的程式執行網路限速，請在程式名稱上按一下滑鼠右鍵，右鍵選單中的上半部、綠色圖示的部份是下載頻寬的設定，下半部、紅色圖示的部分則可設定上傳頻寬的使用限制。
如果要自行設定下載或上傳頻寬的使用量，請點「Limit...」。
第3步 接著在視窗中輸入下載或上傳時最大的使用上限，單位為「KB/s」。，
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訪客留言：
25 Replies to “[流量管制] NetBalancer v10.6.1 檢查哪個程式佔用網路頻寬，按一下限制上傳、下載速度！”
已哭
你確定檔案沒問題嗎 ?我剛下載好 安裝 馬上死機 還得重開機 五六次 才成功
大概你們拿了破解密碼程式…
自家PC 應該都中木馬了
GOOD LUCK
不是要詛咒各位…
壞事別做的好
源頭來源並不會多好.
是吧? 重灌狂人
有些不是很明白
我系統是32bit Win7
灌的時候發生錯誤，灌不了
然後重點!!
火狐就不能上網了，一直在讀取的狀態，也沒有顯示無法顯示網頁
IE還可以
請幫我解決 謝謝~~
他幾乎把我的網路關掉 幾乎都不能上網了 限制FLASHGET變成FLASHGET不能開
網路問題真的很難搞
有了相關的測試工具後相信會更易找到問題的所在..