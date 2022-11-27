[流量管制] NetBalancer v10.6.1 檢查哪個程式佔用網路頻寬，按一下限制上傳、下載速度！

當我們安裝了很多軟體、同時開啟使用時，卻發現網路頻寬似乎被佔滿、造成瀏覽器無法正常瀏覽網頁的話，該怎麼找出到哪個程式佔用了多少網路頻寬、耗用太多網路流量呢？

NetBalancer是個相當簡單好用的網路檢測工具，它可以幫我們將目前系統中正在運作的全部程式列出來，哪個程式使用了多少上傳或下載頻寬，，

都可以一目了然。另外還提供了一個「」圖表，我們可以從圖表中的線圖查看哪個程式在什麼時候用掉最多頻寬，讓我們輕鬆找出吃流量的怪獸。

除此之外，NetBalancer還提供了相當好用的網路限速功能，我們可以依照實際需求限制某個程式下載或上傳時的最大頻寬，只要在程式名稱上面按一下滑鼠右鍵再點「Limit...」，即可輕鬆設定上傳或下載時的網路頻寬上限。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NetBalancer

NetBalancer 軟體版本： 10.6.1

10.6.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版，另提供舊的免費版

試用版，另提供舊的免費版 檔案大小： 983KB

983KB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11（支援32、64位元）

Windows XP/7/8/10/11（支援32、64位元） 官方網站： http://www.seriousbit.com/netbalancer/

http://www.seriousbit.com/netbalancer/ 軟體下載： 按這裡



新版操作界面：

使用方法：

第1步 將NetBalancer軟體下載回來、安裝好之後，一開啟NetBalancer程式，視窗中間會自動列出全部正在運作中的程式，我們可以點選上方的「Incomming」、「Outgoing」頁籤，重新排序、找出目前使用最多上傳或下載頻寬的程式。

第2步 如果你要針對某個運行中的程式執行網路限速，請在程式名稱上按一下滑鼠右鍵，右鍵選單中的上半部、綠色圖示的部份是下載頻寬的設定，下半部、紅色圖示的部分則可設定上傳頻寬的使用限制。

如果要自行設定下載或上傳頻寬的使用量，請點「Limit...」。

第3步 接著在視窗中輸入下載或上傳時最大的使用上限，單位為「KB/s」。