[下載] 華碩智慧輸入法，中英混打、字詞預測.. 打字更輕鬆
如果你是注音輸入法的愛用者，除了系統內建的微軟中文輸入法、PIME 新酷音、RIME 小狼毫外…不然就得另外花錢買「自然輸入法」，其他也沒什麼可以選了。
不過，最近終於有個新的選擇——華碩智慧輸入法，這個輸入法軟體原本只開放給華碩電腦的使用者，在最近更新之後，終於開放給其他廠牌的電腦免費下載使用，，
華碩智慧輸入法使用起來跟其他注音輸入法沒什麼兩樣，大家可以不用改變操作習慣，就能快速上手。華碩提供了一個「注音/英文混合模式」，我們不用頻繁切換中文、英文，在打中文時輸入英文字然後直接按「Enter」鍵就可以送出英文，甚至在輸入英文時還能有接近的候選單字可以選，就算忘記單字怎麼拼也能快速輸入。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：華碩智慧輸入法
- 軟體版本：1.1.0.0
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：118.2 MB
- 系統支援：Windows （64位元版）
- 官方網站：ASUSTeK COMPUTER INC.
- 軟體下載：Download 下載
此外，華碩智慧輸入法也會在你輸入文字時預測你可能會輸入的下一個詞彙，此時只要按鍵盤的「→」方向鍵或按「Tab」鍵，即可直接顯示建議的字詞，用越久就越好用。
另外一個最大的特色是輸入標點符號及特殊符號變得相當簡單且直覺，如果你要輸入全形的句號「。」時只要按「Ctrl」+「.」，輸入全形逗點「，」就按「Ctrl」+「,」，其他常用標點符號也是一樣的按法，看你是習慣用「Ctrl」或鍵盤左上角的「`」按鍵也都可以。
按一下鍵盤左上角的「`」鍵可以叫出特殊符號完整清單，按「`」+「空白鍵」就可以叫出「快捷文字本」，讓我們快速輸入常用的語句或電話地址…等等各種重複輸入的文字。
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主要功能介紹：（轉貼自官網）
- 1.注音/英文混合模式：在混合模式下，您可以輕鬆輸入中英文。同時，當您只想輸入英文，我們也為您提供了英文模式。
- 2.自動完成：根據您的輸入習慣，華碩智慧輸入法會建議您最常用的詞彙，以便您可以透過按 [右] 鍵或 [Tab] 鍵輕鬆完成輸入。
- 3.標點與特殊符號：想輸入全形標點符號或特殊符號，但總是需要很多步驟才能找到它們？華碩智慧輸入法讓您可以透過按 [~`] 鍵，或按 [Ctrl] 鍵搭配符號鍵，輸入豐富的符號。
- 4.個人詞庫：您可以創建自己定義的詞彙，個人化輸入法選字，提高準確性外，也減少您選字的麻煩。
- 5.候選字：透過華碩智慧輸入法優化的選詞演算法，及傳統輸入法沒有的英文候選字，提升您的打字效率。
- 6.自動刪除冗餘拼音：手速太快常常按錯鍵？ 開啟此功能自動幫您刪除誤打注音。
- 7.框選查詢：將不會唸的中文字詞或不懂意思的英文單字框選起來查字典。
- 8 快捷文字本：為常用字詞句建立捷徑，增快輸入效率！
訪客留言：
One Reply to “[下載] 華碩智慧輸入法，中英混打、字詞預測.. 打字更輕鬆”
根本無法下載，下載鏈結在哪裡??