[下載] 華碩智慧輸入法，中英混打、字詞預測.. 打字更輕鬆

如果你是注音輸入法的愛用者，除了系統內建的微軟中文輸入法、PIME 新酷音、RIME 小狼毫外…不然就得另外花錢買「自然輸入法」，其他也沒什麼可以選了。

不過，最近終於有個新的選擇——華碩智慧輸入法，這個輸入法軟體原本只開放給華碩電腦的使用者，在最近更新之後，終於開放給其他廠牌的電腦免費下載使用，，

不再侷限於 ASUS 的硬體設備，只要是 Windows 系統都可以下載來用。

華碩智慧輸入法使用起來跟其他注音輸入法沒什麼兩樣，大家可以不用改變操作習慣，就能快速上手。華碩提供了一個「注音/英文混合模式」，我們不用頻繁切換中文、英文，在打中文時輸入英文字然後直接按「Enter」鍵就可以送出英文，甚至在輸入英文時還能有接近的候選單字可以選，就算忘記單字怎麼拼也能快速輸入。

此外，華碩智慧輸入法也會在你輸入文字時預測你可能會輸入的下一個詞彙，此時只要按鍵盤的「→」方向鍵或按「Tab」鍵，即可直接顯示建議的字詞，用越久就越好用。

另外一個最大的特色是輸入標點符號及特殊符號變得相當簡單且直覺，如果你要輸入全形的句號「。」時只要按「Ctrl」+「.」，輸入全形逗點「，」就按「Ctrl」+「,」，其他常用標點符號也是一樣的按法，看你是習慣用「Ctrl」或鍵盤左上角的「`」按鍵也都可以。

按一下鍵盤左上角的「`」鍵可以叫出特殊符號完整清單，按「`」+「空白鍵」就可以叫出「快捷文字本」，讓我們快速輸入常用的語句或電話地址…等等各種重複輸入的文字。