2016/12/18 更新：軟體版本更新至 v0.16.1 最新版。 主要修正項目如下:

* 部份修正打字經常無故失效問題

* 修正記憶體錯誤造成當機

* 修正 windows 7 登出會有錯誤訊息

* 改進新酷音詞庫編輯程式 (感謝 ottokang ottokang@gmail.com)

* 修正新酷音中英文狀態顯示錯誤 關於防毒軟體的聲明：

* “本程式不含惡意軟體"，有完整程式碼供檢閱證明。 * 作為輸入法，本來就必須攔截使用者鍵盤輸入，再加上後端使用網路技術開發，又沒有憑證簽章，可能被防毒誤判為惡意側錄使用者輸入而阻擋，請手動排除。 * 做應用程式簽章可減低誤判機率，但購買簽章每年約需台幣 6000 元，非無捐款的免費專案可負擔。若有企業願贊助簽章，歡迎聯絡。

2013/9/28 更新：超好用的「新酷音」輸入法在停了一段時間之後，現在終於更新了！ 辛辛苦苦砍掉重練的全新版本「新酷音」輸入法除了支援傳統桌面模式，現在也已經可以初步支援 Windows 8 Modern UI 模式囉（可支援 64 位元系統）！Win8 裡面難用到爆的中文輸入法可以丟了，改用最新版的新酷音吧！ 另外，關於新酷音砍掉重練的過程與艱辛，大家可以參考 PCMan 網誌的幾篇文章：新酷音輸入法 Windows 版，重新出發!

新酷音輸入法是一個免費的中文輸入法軟體，對於使用「注音」的方式打字、輸入中文的人，如果你已經無法忍受微軟新注音輸入的奇怪選字能力，又不想花錢買自然輸入法，那麼改用「新酷音輸入法」這個免費的軟體，將是不錯的選擇。

內建 國語辭典、成語辭典等連結，方便大家查字典，而且猜字也很準，不用另外學輸入法，就可以打很快囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 新酷音輸入法

新酷音輸入法 軟體版本： PIME 架構 v0.16.1 最新版(2016)

PIME 架構 v0.16.1 最新版(2016) 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 22.6 MB

22.6 MB 系統支援： Windows Vista/Win 7/Win 8.1/Win 10（支援 32/64 位元）

Windows Vista/Win 7/Win 8.1/Win 10（支援 32/64 位元） 官方網站： http://chewing.im/、PCMan (FB)



http://chewing.im/、PCMan (FB) 軟體下載： 按這裡（另有 Win XP 版本）

「新酷音輸入法」軟體操作介面與設定介面：

這是設定頁面，可以依照自己的使用習慣調整輸入法的細部功能，並設定常用的標點符號、特殊符號快速鍵。

輸入法選單，跟之前版本一樣，裡面還內建了教育部國語辭典、超好用的萌典…等網站的連結，方便開啟網站查詢字詞的解釋。

其他還有一些功能還在努力開發中，一堆程式問題也努力處理中…. 大家持續給 PCMan 鼓勵與支援吧！