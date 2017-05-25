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Mipony v2.5.3 免費空間下載工具（白馬下載器）

2017/5/25 更新：軟體版本更新至 v2.5.3 最新版，更新支援多個免空、下載網站並修復一些下載問題。目前可支援 Windows 與 Mac OS X 等系統，更新細節：按這裡

很多人會使用Megaupload、RapidShare等免費空間分享一些檔案，不過有些網站會跳出一堆讓人很煩的廣告視窗、有些免費空間的版面還亂到找不到下載按鈕，除此之外，部分網站等待數秒的時間也長到讓人沒力...。如果你常常需要下載免費空間的檔案，又希望能省事、簡便一點的話，可以試試看Mipony免費空間下載工具來幫我們批次下載大量檔案。

Mipony的主要功能就是幫我們偵測網頁中的連結、自動下載儲存在各式免費空間中的檔案，這類工具的主要目的就是讓我們可以略過一些繁複的下載步驟，直接讓Mipony來控管免費空間的下載任務。儘管部分網站還是無法省略輸入圖形辨識碼的步驟，不過至少可以讓我們省下不少時間在等待倒數計時、尋找下載按鈕等混亂狀況。

Mipony可支援的免費空間包含Megaupload、Rapidshare、Hotfile、Easy-share、Badongo.…等等將近80個大大小小不同種類的免費空間，幾乎大家常用的各式網路硬碟、免費空間都支援了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Mipony
  • 軟體版本：2.5.3
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.16 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/8/Windows 10/Mac OS X
  • 官方網站：http://www.mipony.net/
  • 軟體下載：按這裡

Mipony 可支援的免費空間： Megaupload、Rapidshare、Hotfile、Easy-share、Gigasize、Mediafire、Depositefiles、Megaporn、Filefactory、Divshare、Filesmonster、USAupload、Novaup、Vip-file、Anonym、Megashares、Filebase、Appscene、Hackerbox、File-share、Filefront、Nakido、4sahred-china、Xun6、File-rack、Cramit、Hotshare、Mandamais、Midupload、Crazyupload、Usershare、Dl.Free.fr、File-upload、Speedshare、Adrive、Enterupload、Hellshare、Fileserve、VSpace、Uploading、4shared、Letitbit、Sendspace、Zshare、Freakshare、Storage.to、Uploadbox、Uploaded.to、Ziddu、Netload、Sharex、x7.to、Box、Zomgupload、Jumbofiles、Data.hu、Linfsave、Share-online、Badongo、Kewlshare、Ugotfile、Sharingmatrix、Filesend、Bigandfree、Zippyshare、Bitroad、Oron、Extabit、Shareflare、Filedude、Onionshare、Mangoshare、Rayfile、Turboshare、Egoshare、2shared、ifile、u.115、Fileflyer.…等。

注意！在安裝步驟中，若出現以下畫面，請按「Decline」按鈕，不要安裝廣告程式、工具列、推廣軟體或額外的小遊戲。

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使用方法：

第1步  將Mipony軟體下載回來、安裝好並啟動之後，當你要下載某個免費空間的檔案時，可以先都把免費空間的下載網址全選、複製下來，然後點「新增連結」→「貼上連結並檢查檔案」。

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第2步  接著Mipony會自動檢查剪貼簿中的連結並將檔案下載位址抓出來，我們只要勾選你要下載的檔案然後按右鍵、點「下載」即可開始下載。

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第3步  此時，我們可以在「下載」頁面中看到目前正在排隊下載的任務。

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第4步  如果某個網站需要輸入圖形辨識碼，Mipony會在適當時機跳出一個小視窗，照實輸入即可。

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第5步  另外在「設定」視窗裡面，除了可以自行設定下載後的檔案儲存位置，並可自行調整最大下載速度、同時間最大下載數量與同一個網站的最大下載數量...等等，可避免被免費空間鎖IP啥的。

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第6步  另外在「進階」設定頁面中可設定下載完後自動解壓縮，還可預先輸入可能的解壓縮密碼，譬如說很多論壇的檔案都是用論壇網址或特定關鍵字當密碼…等等，算是滿方便的。

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第7步  而Mipony也可支援Premium白金會員帳戶的設定，讓有花錢使用進階下載資源的人也可以透過Mipony來進行下載任務的管理。

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注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
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較舊的留言
  1. hank 說道：
    07-30, 2015 at 上午 1:52.33

    我相信被綁架的 你們衣錠都一直按同意…

    安裝東西非必要 別一直按同意 傻傻的

    回覆
  2. Allen 說道：
    05-09, 2015 at 下午 1:35.52

    這程式含病毒 會綁架首頁 很哭

    建議使用免安裝版

    回覆
  3. 007 說道：
    04-15, 2015 at 下午 11:17.43

    你好~ extmatrix 不能用白金會員下載

    回覆
  4. MJ 說道：
    04-12, 2015 at 上午 4:14.09

    這個下載之後 偵測有病毒

    回覆
  5. 蔡明宏 說道：
    02-09, 2015 at 上午 3:15.55

    回報：Avira pro 偵測到病毒，官方亦如是。

    回覆
  6. 綠綠 說道：
    02-07, 2015 at 下午 9:38.26

    請問 為甚麼我用白馬下載器 下載東西壓縮檔都會變成 壓縮檔意外的結束
    然後 用網頁下載就正常可以解壓縮是我白馬設定到什麼東西嗎?

    回覆
  7. 蒼星羽 說道：
    01-18, 2015 at 下午 11:22.46

    所有的網頁通通被綁架，進入安全模式清除也是一樣無法清除
    好家在昨天我進行磁碟重組之後有做一個紀錄回朔點
    不然現在應該還在搞

    回覆
  8. 說道：
    12-13, 2014 at 上午 12:55.49

    請問為什麼我放MEGA網址,卻都是寫未支援呢?

    回覆
  9. aa 說道：
    11-01, 2014 at 下午 10:03.44

    我很信任重灌狂人才安裝 結果就中毒了…….

    回覆
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