2017/5/25 更新：軟體版本更新至 v2.5.3 最新版，更新支援多個免空、下載網站並修復一些下載問題。目前可支援 Windows 與 Mac OS X 等系統，更新細節：按這裡。

很多人會使用Megaupload、RapidShare等免費空間分享一些檔案，不過有些網站會跳出一堆讓人很煩的廣告視窗、有些免費空間的版面還亂到找不到下載按鈕，除此之外，部分網站等待數秒的時間也長到讓人沒力...。如果你常常需要下載免費空間的檔案，又希望能省事、簡便一點的話，可以試試看Mipony免費空間下載工具來幫我們批次下載大量檔案。

Mipony的主要功能就是幫我們偵測網頁中的連結、自動下載儲存在各式免費空間中的檔案，這類工具的主要目的就是讓我們可以略過一些繁複的下載步驟，直接讓Mipony來控管免費空間的下載任務。儘管部分網站還是無法省略輸入圖形辨識碼的步驟，不過至少可以讓我們省下不少時間在等待倒數計時、尋找下載按鈕等混亂狀況。

Mipony可支援的免費空間包含Megaupload、Rapidshare、Hotfile、Easy-share、Badongo.…等等將近80個大大小小不同種類的免費空間，幾乎大家常用的各式網路硬碟、免費空間都支援了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Mipony

Mipony 軟體版本： 2.5.3

2.5.3 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.16 MB

4.16 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/8/Windows 10/Mac OS X

Windows XP/Vista/Win7/8/Windows 10/Mac OS X 官方網站： http://www.mipony.net/

http://www.mipony.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將Mipony軟體下載回來、安裝好並啟動之後，當你要下載某個免費空間的檔案時，可以先都把免費空間的下載網址全選、複製下來，然後點「新增連結」→「貼上連結並檢查檔案」。

第2步 接著Mipony會自動檢查剪貼簿中的連結並將檔案下載位址抓出來，我們只要勾選你要下載的檔案然後按右鍵、點「下載」即可開始下載。

第3步 此時，我們可以在「下載」頁面中看到目前正在排隊下載的任務。

第4步 如果某個網站需要輸入圖形辨識碼，Mipony會在適當時機跳出一個小視窗，照實輸入即可。

第5步 另外在「設定」視窗裡面，除了可以自行設定下載後的檔案儲存位置，並可自行調整最大下載速度、同時間最大下載數量與同一個網站的最大下載數量...等等，可避免被免費空間鎖IP啥的。

第6步 另外在「進階」設定頁面中可設定下載完後自動解壓縮，還可預先輸入可能的解壓縮密碼，譬如說很多論壇的檔案都是用論壇網址或特定關鍵字當密碼…等等，算是滿方便的。

第7步 而Mipony也可支援Premium白金會員帳戶的設定，讓有花錢使用進階下載資源的人也可以透過Mipony來進行下載任務的管理。