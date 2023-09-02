FileConverto 幫影片減肥，把檔案變更小、上傳分享更容易

很多時候我們拍了影片想傳給朋友或上傳到某些網站去，每個平台可能都有各自的檔案大小限制，影片檔太大的話可能就沒法順利上傳或分享。

如果你想幫影片檔減肥、把檔案弄小一點方便傳輸，可以試試看 FileConverto 這網站中的 Video Compressor 功能，只要將你的影片上傳上去，即可透過壓縮、刪減影片畫質與其他細節，在不影響清晰度與整體觀賞體驗的前提下，，

讓影片檔變得更小。

FileConverto Video Compressor 服務可上傳 500 MB以下的檔案，據說可在不影響畫質的前提下最多最多減肥90%，支援的檔案格式包含 MP4, AVI, MPEG, MOV 等，另外亦提供移除音軌的選項（可讓影片靜音），並能手動選擇是否調整影片尺寸，讓畫面大小夠用就好（檔案也會變更小）。

網站名稱： FileConverto

FileConverto 網站網址： https://www.fileconverto.com/video-compressor/

https://www.fileconverto.com/video-compressor/ 支援格式： MP4, AVI, MPEG, MOV

MP4, AVI, MPEG, MOV 檔案大小：可上傳500MB以下影片檔

FileConverto Video Compressor 使用方法

第1步 開啟 FileConverto Video Compressor 網站，點一下「Browse…」選取你要處理的影片檔，再按「Submit Now」。