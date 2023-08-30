微軟免費 Microsoft Safety Scanner 電腦安全掃描程式

Microsoft Safety Scanner 是微軟針對 Windows 作業系統所免費提供的電腦安全掃描程式，它可以讓我們掃描電腦與硬碟中的資料，找出並移除可疑的電腦病毒、間諜軟體與其他惡意程式。此程式可與一般防毒軟體搭配使用，並不會互相干擾。

Microsoft Safety Scanner 跟一般防毒軟體不同的是，它只提供掃描與移除功能，並沒有一般防毒軟體的「即時防護」工具或網頁流量監測、即時檔案偵測..與其他安全防護的延伸功能。所以並不是只下載 Microsoft Safety Scanner 就可以取代一般防毒軟體，而是當做一般防毒軟體的補強工具，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Microsoft Safety Scanner

Microsoft Safety Scanner 軟體版本： 1.397.35

1.397.35 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 69.2MB

69.2MB 系統支援： Windows

Windows 官方網站： http://www.microsoft.com/security/scanner/

http://www.microsoft.com/security/scanner/ 軟體下載： 32位元版本、64位元版本

使用注意！Microsoft Safety Scanner 並無提供自動更新病毒碼的功能，所以每次下載後的使用期限只有10天，到期後必須重新下載新版程式，透過新版程式內含的最新病毒碼才能有效偵測、移除較新的病毒或惡意程式。

使用方法：

當我們使用一般防毒軟體卻抓不出病毒或你擔心不夠安全時，可以再額外來試試看。

第1步 將 Microsoft Safety Scanner 軟體下載回來，直接按兩下「msert.exe」檔案執行即可，不用安裝。

勾選「接受上述授權合約中的所有條款」後再按「下一步」即可開始掃描。

第2步 Microsoft Safety Scanner 提供三種不同的掃描類型，快速掃描、完整掃描與自定掃描三種，如果不趕時間的話就直接選「完整掃描」再按「下一步」即可開始掃描電腦是否有惡意程式。

第3步 然後等….。

第4步 掃描完成後，如果沒有發現病毒或惡意程式，則會出現如下圖的畫面，按下「完成」按鈕即可。如果有抓到病毒的話，請再勾選協助移除按鈕即可讓程式自動移除病毒、惡意程式或垃圾軟體...等。