微軟免費 Microsoft Safety Scanner 電腦安全掃描程式

Microsoft Safety Scanner 是微軟針對 Windows 作業系統所免費提供的電腦安全掃描程式，它可以讓我們掃描電腦與硬碟中的資料，找出並移除可疑的電腦病毒、間諜軟體與其他惡意程式。此程式可與一般防毒軟體搭配使用，並不會互相干擾。

Microsoft Safety Scanner 跟一般防毒軟體不同的是，它只提供掃描與移除功能，並沒有一般防毒軟體的「即時防護」工具或網頁流量監測、即時檔案偵測..與其他安全防護的延伸功能。所以並不是只下載 Microsoft Safety Scanner 就可以取代一般防毒軟體，而是當做一般防毒軟體的補強工具，，

當我們使用一般防毒軟體卻抓不出病毒或你擔心不夠安全時，可以再額外 Microsoft Safety Scanner 來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

使用注意！Microsoft Safety Scanner 並無提供自動更新病毒碼的功能，所以每次下載後的使用期限只有10天，到期後必須重新下載新版程式，透過新版程式內含的最新病毒碼才能有效偵測、移除較新的病毒或惡意程式。

使用方法：

第1步  將 Microsoft Safety Scanner 軟體下載回來，直接按兩下「msert.exe」檔案執行即可，不用安裝。

勾選「接受上述授權合約中的所有條款」後再按「下一步」即可開始掃描。

01

第2步  Microsoft Safety Scanner 提供三種不同的掃描類型，快速掃描、完整掃描與自定掃描三種，如果不趕時間的話就直接選「完整掃描」再按「下一步」即可開始掃描電腦是否有惡意程式。

02

第3步  然後等….。

03

第4步  掃描完成後，如果沒有發現病毒或惡意程式，則會出現如下圖的畫面，按下「完成」按鈕即可。如果有抓到病毒的話，請再勾選協助移除按鈕即可讓程式自動移除病毒、惡意程式或垃圾軟體...等。

04

最後更新：08-30, 2023 下午 10:46

注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

訪客留言：

29 Replies to “微軟免費 Microsoft Safety Scanner 電腦安全掃描程式”

  1. 我想做個補充：
    當病毒、間諜軟體和其他可能有害的軟體被檢測到時將自動刪除，並告訴你掃描結果和刪除與無法刪除的結果，至於勾選功能要不刪除檔案，好像只是不把檔案刪除然後進行解毒。

    回覆

  6. 剛剛在看不來恩大大這篇教學的時候，
    心裡著實疑惑~~
    Microsoft 耶~~ 免錢??
    被人家笑稱 M$ 痿軟 微軟(微微的軟，就是硬不起來)，
    囧~~ 被很多人批評的微軟，居然免錢??
    結果才看到 10天試用~~
    嗯嗯~~ 這樣才吻合微軟的作風呀~~
    不然還以為微軟被仿冒惡搞了~~
    囧~~~
    謎之聲: 阿這樣到底是 褒還是貶?? 囧~~

    以上 AYO 阿佑

    回覆

    1. 10天試用? 你知道”試用”的意思是什麼嗎?

      微軟的免費 防毒軟體 Microsoft Security Essentials.
      http://www.microsoft.com/zh-tw/security_essentials/default.aspx

      這個 Microsoft Safety Scanner 掃描程式 比較像是大蜘蛛Dr.Web CureIt!.
      http://briian.com/?p=5451

      PS:此”掃描程式”不需要驗證.

      對於不能安裝Microsoft Security Essentials防毒軟體的使用者來說可以用這個 掃描程式 來跟其他 防毒軟體 做搭配使用.

      像我原本使用avast!但是有一次中毒它掃不出來用小紅傘也一樣 但我用MSE就掃出來了 這其實讓我蠻驚訝的 不過它使用容易我直到現在還在用它喔^_^b

      回覆

    2. 剛剛在看阿佑大大這篇回復的時候，
      心裡著實疑惑~~

      為什麼有人要來別人的網站廣告自己的呢?
      (人氣不夠，就是衝不起來)

      嗯嗯~~ 有放才符合阿佑的作風呀~~
      不然還以為被盜帳號了~~

      Ommmmmm~~~

      謎之聲:點進去就看到幾百天破幾十萬人 在首頁放這個究竟是好棒還是小家子氣?? Ommmmmm~

      以上 BOYO 柏油

      回覆

  10. 李組長眉頭一皺 發現M$的意圖不明…

    會不會偷渡別的程式一起進來鎖非授權用戶 ?

    回覆

  11. 好奇怪!?為何我掃完之後他就說要我從開機…但從開機之後還沒登入她就要我必須先向M啟用這個才能登入==按否就是如窮止盡的一直跑這個出來…按是又無法拿到認證碼或讓我登入><
    搞什麼嘛!?客服又說…如果這樣就要我要去買光碟回來弄才能登入==
    那我不就被詐騙了嗎??根本不是免費嘛!?
    搞到現在電腦都進去!!!!!!!!

    回覆

      1. 他應該只是掃描內建病毒資料庫的掃描程式而已
        類似惡意軟體移除工具
        所以不具有跟新資料庫的功能
        限制十天的目的大概是因為MS每十天就會出具有新版資料庫的程式
        以避免別人繼續使用只有舊版資料庫的程式

        話說小紅傘好像也有出過類似東西

  14. 顆顆 這個跟 mrt.exe 好像喔

    話說.. 那MSE沒用了嗎? 微軟怎又來搞這個…
    雖然沒再用MSE…xD

    回覆

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *