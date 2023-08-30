微軟免費 Microsoft Safety Scanner 電腦安全掃描程式
Microsoft Safety Scanner 是微軟針對 Windows 作業系統所免費提供的電腦安全掃描程式，它可以讓我們掃描電腦與硬碟中的資料，找出並移除可疑的電腦病毒、間諜軟體與其他惡意程式。此程式可與一般防毒軟體搭配使用，並不會互相干擾。
Microsoft Safety Scanner 跟一般防毒軟體不同的是，它只提供掃描與移除功能，並沒有一般防毒軟體的「即時防護」工具或網頁流量監測、即時檔案偵測..與其他安全防護的延伸功能。所以並不是只下載 Microsoft Safety Scanner 就可以取代一般防毒軟體，而是當做一般防毒軟體的補強工具，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Microsoft Safety Scanner
- 軟體版本：1.397.35
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：69.2MB
- 系統支援：Windows
- 官方網站：http://www.microsoft.com/security/scanner/
- 軟體下載：32位元版本、64位元版本
使用注意！Microsoft Safety Scanner 並無提供自動更新病毒碼的功能，所以每次下載後的使用期限只有10天，到期後必須重新下載新版程式，透過新版程式內含的最新病毒碼才能有效偵測、移除較新的病毒或惡意程式。
使用方法：
第1步 將 Microsoft Safety Scanner 軟體下載回來，直接按兩下「msert.exe」檔案執行即可，不用安裝。
勾選「接受上述授權合約中的所有條款」後再按「下一步」即可開始掃描。
第2步 Microsoft Safety Scanner 提供三種不同的掃描類型，快速掃描、完整掃描與自定掃描三種，如果不趕時間的話就直接選「完整掃描」再按「下一步」即可開始掃描電腦是否有惡意程式。
第3步 然後等….。
第4步 掃描完成後，如果沒有發現病毒或惡意程式，則會出現如下圖的畫面，按下「完成」按鈕即可。如果有抓到病毒的話，請再勾選協助移除按鈕即可讓程式自動移除病毒、惡意程式或垃圾軟體...等。，
訪客留言：
29 Replies to “微軟免費 Microsoft Safety Scanner 電腦安全掃描程式”
我想做個補充：
當病毒、間諜軟體和其他可能有害的軟體被檢測到時將自動刪除，並告訴你掃描結果和刪除與無法刪除的結果，至於勾選功能要不刪除檔案，好像只是不把檔案刪除然後進行解毒。
看來被害妄想症的人還真不少~
建議使用 ClamWin，百分之百免費！
謝謝，有第二款掃毒令電腦更安全
試用期過了之後呢? 要付費嗎?
不用錢,不需要驗證.
PS:它不是防毒軟體.
剛剛在看不來恩大大這篇教學的時候，
心裡著實疑惑~~
Microsoft 耶~~ 免錢??
被人家笑稱 M$ 痿軟 微軟(微微的軟，就是硬不起來)，
囧~~ 被很多人批評的微軟，居然免錢??
結果才看到 10天試用~~
嗯嗯~~ 這樣才吻合微軟的作風呀~~
不然還以為微軟被仿冒惡搞了~~
囧~~~
謎之聲: 阿這樣到底是 褒還是貶?? 囧~~
以上 AYO 阿佑
10天試用? 你知道”試用”的意思是什麼嗎?
微軟的免費 防毒軟體 Microsoft Security Essentials.
http://www.microsoft.com/zh-tw/security_essentials/default.aspx
這個 Microsoft Safety Scanner 掃描程式 比較像是大蜘蛛Dr.Web CureIt!.
http://briian.com/?p=5451
PS:此”掃描程式”不需要驗證.
對於不能安裝Microsoft Security Essentials防毒軟體的使用者來說可以用這個 掃描程式 來跟其他 防毒軟體 做搭配使用.
像我原本使用avast!但是有一次中毒它掃不出來用小紅傘也一樣 但我用MSE就掃出來了 這其實讓我蠻驚訝的 不過它使用容易我直到現在還在用它喔^_^b
剛剛在看阿佑大大這篇回復的時候，
心裡著實疑惑~~
為什麼有人要來別人的網站廣告自己的呢?
(人氣不夠，就是衝不起來)
嗯嗯~~ 有放才符合阿佑的作風呀~~
不然還以為被盜帳號了~~
Ommmmmm~~~
謎之聲:點進去就看到幾百天破幾十萬人 在首頁放這個究竟是好棒還是小家子氣?? Ommmmmm~
以上 BOYO 柏油
不能自動更新的防毒… 萎軟到底在想啥…
是微軟追查正版驗證的另一作法嗎~@@~
高招,高招~
早前有個windows onecare 是不是類似
李組長眉頭一皺 發現M$的意圖不明…
會不會偷渡別的程式一起進來鎖非授權用戶 ?
好奇怪!?為何我掃完之後他就說要我從開機…但從開機之後還沒登入她就要我必須先向M啟用這個才能登入==按否就是如窮止盡的一直跑這個出來…按是又無法拿到認證碼或讓我登入><
搞什麼嘛!?客服又說…如果這樣就要我要去買光碟回來弄才能登入==
那我不就被詐騙了嗎??根本不是免費嘛!?
搞到現在電腦都進去!!!!!!!!
少了一個字==
進不去><
你不是正版授權的作業系統對不對…
我從上面的載點進去的耶~~不對嗎??
那我現在該怎辦!?電腦都進不去耶><
你真的有用過嗎?
我就是用過電腦才會沒辦法登入==
會跟下載錯位元有關嗎??奇怪><
感覺像是用mrt.exe主程式配上MSE的病毒庫
而且好大………
竟然只有10天… …
M$好小氣 =3=
他的目的不是限制你使用，而是要你更新新版程式、重新下載。奇怪的是，這樣不會很麻煩嗎？？？怪～
他應該只是掃描內建病毒資料庫的掃描程式而已
類似惡意軟體移除工具
所以不具有跟新資料庫的功能
限制十天的目的大概是因為MS每十天就會出具有新版資料庫的程式
以避免別人繼續使用只有舊版資料庫的程式
話說小紅傘好像也有出過類似東西
顆顆 這個跟 mrt.exe 好像喔
話說.. 那MSE沒用了嗎? 微軟怎又來搞這個…
雖然沒再用MSE…xD
我也覺得很奇怪，一直出一堆有的沒的
感覺有點像”惡意軟體移除工具”