SuperAntiSpyware 這軟體的主要功能是用來偵測並刪除電腦中可疑的間諜軟體、木馬程式、鍵盤側錄程式、惡意軟體與廣告軟體…等等有害程式,根據官方網站的說法,目前可以偵測並刪除超過一百萬個有害程式,在全世界各地也有超過一百萬個使用者(不知道有沒有唬爛),總之,如果你覺得電腦好像怪怪的,或者不希望其他人透過木馬或側錄程式來盜取你的重要資料、帳號密碼,可以下載這個軟體來掃一掃,盡量多層保護也無妨。

SuperAntiSpyware軟體主要分為功能較完整的專業版(付費),與免費的一般版本。付費版本提供即時監控功能、登錄檔防護、自動掃描與、自動更新特徵碼...與其他系統偵測和額外的Email客服等功能。不過免費版的軟體還是可以手動執行偵測、刪除超過8大類的惡意程式、手動更新與電腦保護等功能,對於一般使用者來說,偶而執行一下SuperAntiSpyware軟體來掃一掃看有沒有怪東西,多少可以彌補一下現有防毒軟體的不足。



可偵測並移除的威脅有:

Spyware, Adware, Malware, Trojans, Dialers, Worms, KeyLoggers, HiJackers and many other types of threats.