Transmission v3.0 在 Win, Mac 電腦快速下載 BT！
Transmission 是個下載速度相當快、運作相當穩定的 BT 下載程式，主要提 供 Windows 與 macOS 等作業系統與各種版本的 Linux 系統在圖形操作介面中下載 BT，亦有 Windows 版本可使用。
Transmission 的特色在於運作穩定、吃資源少，還支援了 DHT、PEX 與 Magnet 連結等技術，使用起來相當簡單方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Transmission
- 軟體版本：3.0
- 軟體語言：英文（原本有中文的說… ）
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
- 檔案大小：4.8MB
- 系統支援：Windows, Mac, Linux 等作業系統
- 官方網站：http://www.transmissionbt.com/
- 軟體下載：按這裡
注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。
一、如何使用Transmission在Mac下載BT?
第1步 將Transmission下載回來並解壓縮後，，
第2步 開啟Transmission軟體視窗後，直接把我們找到的「.torrent」檔案拉到Transmission視窗中，即可開始下載。
如果要使用「Magnet 連結」的方式下載BT，可以直接按一下網頁中的Magnet Link，或按「Command」+「U」開啟視窗後貼上Magnet連結即可開始下載，不用再找.torrent檔了。
第3步 要開始下載前，會先詢問我們要將檔案儲存到哪個資料夾，請設定好「下載至」的位置後再按一下「加入」按鈕。，
訪客留言：
16 Replies to “Transmission v3.0 在 Win, Mac 電腦快速下載 BT！”
中文化在哪裡 有看沒有懂
請問下載下來要如何中文化呢？求大大協助><
Mac版BT軟體Transmission遭勒索軟體感染
http://www.bnext.com.tw/article/view/id/38855
現在已經修復囉～
如果有在那一天下載的人，請務必立刻更新
Transmission = 爛人專用
只負責下載
不負責上傳
吸血鬼
唉！！
說好的中文呢
大大也不回覆
中文化在哪裡找不到ＱＱ
請問要如何設定成中文？
我的v2.82找不到地方設定
麻煩大大了，拜托！
怎麼轉成中文版啊- -?
不好意思噢 我是mac的初學者 最近在用此軟體 但下載速度一直都在0~5kb之間耶 要怎麼改進呀?
我有個重要文件變成.torrent檔,
但我沒有備份啊～～～
現在該怎麼回復壓？？？
感謝提供
有一個問題，我每次勾選torrent裡的檔案下載，uncheck的檔案他也是照下
有一些檔案好像預設是一定得下，這個有辦法改設定嗎？我只想下我需要的
正式版本號已到2.0.4
在Linux下使用此軟體遇到的問題是他似乎資源控制沒有做得很好，
載四個檔案時就已經快卡死了(單核心筆電)
不過同一台機器在windows下使用utorrent來下載，卻很通順
或許這軟體還是有需要改進的地方吧
這超好用的，個人已用了一段時間，覺得比 uTorrent 還要好.
強烈推薦MAC族使用
布大同時擁有PC跟Mac真是羨煞旁人啊～