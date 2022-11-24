Transmission v3.0 在 Win, Mac 電腦快速下載 BT！

Transmission 是個下載速度相當快、運作相當穩定的 BT 下載程式，主要提 供 Windows 與 macOS 等作業系統與各種版本的 Linux 系統在圖形操作介面中下載 BT，亦有 Windows 版本可使用。

Transmission 的特色在於運作穩定、吃資源少，還支援了 DHT、PEX 與 Magnet 連結等技術，使用起來相當簡單方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Transmission
  • 軟體版本：3.0
  • 軟體語言：英文（原本有中文的說… ）
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼自由軟體）
  • 檔案大小：4.8MB
  • 系統支援：Windows, Mac, Linux 等作業系統
  • 官方網站：http://www.transmissionbt.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

一、如何使用Transmission在Mac下載BT?

第1步  將Transmission下載回來並解壓縮後，，

直接把Transmission程式拉到Finder的「應用程式」選單裡，以後都從邊這邊來執行Transmission下載軟體就可以了。

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第2步  開啟Transmission軟體視窗後，直接把我們找到的「.torrent」檔案拉到Transmission視窗中，即可開始下載。

如果要使用「Magnet 連結」的方式下載BT，可以直接按一下網頁中的Magnet Link，或按「Command」+「U」開啟視窗後貼上Magnet連結即可開始下載，不用再找.torrent檔了。

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第3步  要開始下載前，會先詢問我們要將檔案儲存到哪個資料夾，請設定好「下載至」的位置後再按一下「加入」按鈕。

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最後更新：11-24, 2022 上午 10:36

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

16 Replies to “Transmission v3.0 在 Win, Mac 電腦快速下載 BT！”

  9. 不好意思噢 我是mac的初學者 最近在用此軟體 但下載速度一直都在0~5kb之間耶 要怎麼改進呀?

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  11. 感謝提供
    有一個問題，我每次勾選torrent裡的檔案下載，uncheck的檔案他也是照下
    有一些檔案好像預設是一定得下，這個有辦法改設定嗎？我只想下我需要的

    回覆

  13. 在Linux下使用此軟體遇到的問題是他似乎資源控制沒有做得很好，
    載四個檔案時就已經快卡死了(單核心筆電)
    不過同一台機器在windows下使用utorrent來下載，卻很通順
    或許這軟體還是有需要改進的地方吧

    回覆

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