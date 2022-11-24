Transmission v3.0 在 Win, Mac 電腦快速下載 BT！

Transmission 是個下載速度相當快、運作相當穩定的 BT 下載程式，主要提 供 Windows 與 macOS 等作業系統與各種版本的 Linux 系統在圖形操作介面中下載 BT，亦有 Windows 版本可使用。

Transmission 的特色在於運作穩定、吃資源少，還支援了 DHT、PEX 與 Magnet 連結等技術，使用起來相當簡單方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Transmission

Transmission 軟體版本： 3.0

3.0 軟體語言： 英文（原本有中文的說… ）

英文（原本有中文的說… ） 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼自由軟體）

免費軟體（開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 4.8MB

4.8MB 系統支援： Windows, Mac, Linux 等作業系統

Windows, Mac, Linux 等作業系統 官方網站： http://www.transmissionbt.com/

http://www.transmissionbt.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！請勿使用此類工具下載盜版軟體、影音。很多人都因此被警察抓、起訴…。

一、如何使用Transmission在Mac下載BT?

第1步 將Transmission下載回來並解壓縮後，，

直接把Transmission程式拉到Finder的「」選單裡，以後都從邊這邊來執行Transmission下載軟體就可以了。

第2步 開啟Transmission軟體視窗後，直接把我們找到的「.torrent」檔案拉到Transmission視窗中，即可開始下載。

如果要使用「Magnet 連結」的方式下載BT，可以直接按一下網頁中的Magnet Link，或按「Command」+「U」開啟視窗後貼上Magnet連結即可開始下載，不用再找.torrent檔了。

第3步 要開始下載前，會先詢問我們要將檔案儲存到哪個資料夾，請設定好「下載至」的位置後再按一下「加入」按鈕。