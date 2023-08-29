AnyStream 下載 Netflix、Disney+ … 等平臺的影片

現在是串流影音的時代，要看什麼電影、劇集都已經不用再下載了，直接開啟手機、電腦或智慧型電視..按一下就可以開始播。

雖然如此，有時候很多平臺上的影視內容還是有下架的時候，如果時間到了就不給看了，萬一剛好追劇追一半卻沒時間看完的話… 怎麼辦呢？

這時候可以試試看 RedFox AnyStream 這個軟體，透過它來幫我們下載包含 Netflix、Amazon Prime 與 Disney+ 在內的多個線上串流平臺的影音內容（付費版還支援 HBO Max, Hulu, Joyn, Max, Paramount+, Peacock Rakuten TV, WowTV 等平臺），，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： RedFox AnyStream

RedFox AnyStream 軟體版本： 1.6.3.0

1.6.3.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 試用版 （可免費試用21天）

試用版 （可免費試用21天） 檔案大小： 113 MB

113 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： RedFox

RedFox 軟體下載：Download 下載

並儲存成 .mp4 格式的影片檔，讓我們在有空的時候再繼續看完。

注意！ 你還是需要有 Netflix 或 Disney+ … 等平臺的會員資格，AnyStream 這軟體不是讓你看免費或下載盜版用的 ，只是單純另存新檔的功能。切勿下載影片後外傳或分享給其他人，這是違法的。

主要功能： 從 Netflix、Amazon Prime 和 Disney+ 下載電影和劇集轉為 MP4 離線觀看

易於使用的基於瀏覽器的用戶介面

瀏覽及搜索電影和系列

支援杜比數位環繞 5.1 聲道

支援嵌入式文字或影像字幕或外部字幕檔 ( TTML 或 SRT 格式)

依照您的偏好設定智慧預選音訊和字幕語言

自訂檔名範本，用於標題、季度、集數等 (可與Plex,Kodi,JRiver等資料庫整合)

下載速度控制

移除 Amazon Prime 廣告，包含 Amazon IMDb TV 中的無廣告內容

AnyStream Plus （付費版）中的額外功能： 批次下載

加入電影至下載佇列

加入整季節目至下載佇列

額外的串流服務平台 （HBO Max, Hulu, Joyn, Max, Paramount+, Peacock

Rakuten TV, WowTV ）

軟體操作界面