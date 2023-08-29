AnyStream 下載 Netflix、Disney+ … 等平臺的影片
現在是串流影音的時代，要看什麼電影、劇集都已經不用再下載了，直接開啟手機、電腦或智慧型電視..按一下就可以開始播。
雖然如此，有時候很多平臺上的影視內容還是有下架的時候，如果時間到了就不給看了，萬一剛好追劇追一半卻沒時間看完的話… 怎麼辦呢？
這時候可以試試看 RedFox AnyStream 這個軟體，透過它來幫我們下載包含 Netflix、Amazon Prime 與 Disney+ 在內的多個線上串流平臺的影音內容（付費版還支援 HBO Max, Hulu, Joyn, Max, Paramount+, Peacock Rakuten TV, WowTV 等平臺），，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：RedFox AnyStream
- 軟體版本：1.6.3.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版 （可免費試用21天）
- 檔案大小：113 MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：RedFox
- 軟體下載：Download 下載
注意！ 你還是需要有 Netflix 或 Disney+ … 等平臺的會員資格，AnyStream 這軟體不是讓你看免費或下載盜版用的，只是單純另存新檔的功能。切勿下載影片後外傳或分享給其他人，這是違法的。
主要功能：
- 從 Netflix、Amazon Prime 和 Disney+ 下載電影和劇集轉為 MP4 離線觀看
- 易於使用的基於瀏覽器的用戶介面
- 瀏覽及搜索電影和系列
- 支援杜比數位環繞 5.1 聲道
- 支援嵌入式文字或影像字幕或外部字幕檔 ( TTML 或 SRT 格式)
- 依照您的偏好設定智慧預選音訊和字幕語言
- 自訂檔名範本，用於標題、季度、集數等 (可與Plex,Kodi,JRiver等資料庫整合)
- 下載速度控制
- 移除 Amazon Prime 廣告，包含 Amazon IMDb TV 中的無廣告內容
AnyStream Plus （付費版）中的額外功能：
- 批次下載
- 加入電影至下載佇列
- 加入整季節目至下載佇列
- 額外的串流服務平台 （HBO Max, Hulu, Joyn, Max, Paramount+, Peacock
- Rakuten TV, WowTV ）