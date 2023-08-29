Direct Folders 疾速跳轉快捷選單，檔案、資料夾按一下就到

如果你很常使用電腦來管理檔案或文件，可能常常需要快速、重複開啟一些常用的資料夾，如不同專案的各種資料建檔與管理…等，這時如果還要從檔案總管的資料夾一層一層慢慢找、慢慢點進去的話，那就太浪費時間了，而且有點累。

有需要的話，可以試試看 Direct Folders 這個小軟體，，

使用方法 & 軟體操作界面：

我們可以將各種常用的資料夾、檔案、應用程式或系統工具…等，安插在一個隱藏的小選單裡，當你要用的時候，只要在桌面或任意資料夾按一下滑鼠中鍵，即可快速開啟 Direct Folders 的快捷選單，隨時開啟、取用你要的檔案或資料。

第1步 安裝好 Direct Folders 軟體後，開啟你常用的資料並在空白處按一下滑鼠中鍵，出現小選單後點「Add here…」，即可將目前位置設定到 Direct Folders 的快捷選單裡。

第2步 設定好之後，Direct Folders 選單就多了一個項目，我們可以依照使用需求持續新增其他資料夾或檔案。

第3步 另外還有多種常用指令，方便我們快速執行各種功能。

第4步 在桌面空白處連按2下滑鼠左鍵，出現選單後按「Configure…」，即可開啟 Direct Folders 的設定頁面。

第5步 我們可在設定頁面中新增、移除或編輯常用資料夾、檔案與圖示… 等等設定。