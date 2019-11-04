TeraCopy v3.2.6 檔案「複製貼上」加速器，快速拷貝大量檔案（Win, Mac）

複製、貼上是件很簡單的事不過如果你遇到一些超大檔案或超多小檔案時這個簡單的動作可能會花很多很多時間才能完成，

尤其小檔案超多的時候更明顯這時就可以使用 TeraCopy 大量檔案快速複製工具來應付這類檔案管理工作。

使用這類軟體來複製檔案除了可能速度會快一些之外（看使用環境跟設定）最重要的是提供了一些簡單的管理功能可以讓我們在複製或備份檔案時不會因為某個檔案出問題而整個複製流程就這樣中斷了尤其你要備份整個硬碟裡好幾百 GB 以上的檔案時一定不希望早上起床後才發現原來拷貝到一半就斷了….

除了複製、貼上的速度比 Windows 內建的預設功能還快一些之外TeraCopy 還提供了檔名相同、衝突時的自動處理選項並可支援 MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, CRC32, Panama, RIPEMD, Tiger 192, Whirlpool… 等多種演算法的校驗功能讓我們在複製或備份完成後可以進一步測試檔案的完整性還能在「日誌」選單中看到完整的操作結果與錯誤訊息等紀錄。

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使用方法：

第1步 開啟 TeraCopy 視窗將你要複製到其他地方的檔案、資料夾拉到 TeraCopy 視窗中。

或者可以在安裝設定好 TeraCopy 後直接在 Windows 中執行複製、貼上貼上時會出現一個小視窗問你是否要使用 TeraCopy 來貼上。



第2步 接著依照你的需求點選「複製…」或「移動…」按鈕將檔案複製或移動到其他你指定的位置。



第3步 在「目標」中點選要複製到哪裡去。



第4步 在「選項」中可以設定「檔名衝突時」要執行的動作看是要全部覆蓋或自動更名… 等避免因為檔案重複或其他問題造成整個備份工作暫停或卡住。



第5步 在「日誌」的地方可以看到最後的執行結果每次執行完大量檔案的複製或移動等任務後建議都到這邊來看一下有沒有什麼特別的紀錄或錯誤。



第6步 其他設定…