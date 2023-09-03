Rainlendar v2.20 桌面月曆（行事曆）

2023/9/3 更新：Rainlendar 軟體版本更新至 v2.20.0 最新版。

Rainlendar是個相當好用的行事曆軟體，跟一般軟體或網站不同的是，他可以直接嵌入在我們的電腦桌面上、蓋在桌布上面。

除了在桌面顯示當月份的月曆之外，下方還可顯示「EVENTS」跟「TO DO」兩個欄位，我們只需要在「TO DO」或「EVENTS」上按兩下滑鼠左鍵，即可快速新增代辦事項或記事提醒，等到預定事件快到期時，，

還可自動顯示以鬧鈴通知我們，相當方便。

此外，Rainlendar可以支援跟Google日曆、 Remember The Milk與微軟的Outlook同步更新，不過得是付費的Pro專業版才能有這功能。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Rainlendar Lite

Rainlendar Lite 軟體版本： 2.20.0

2.20.0 軟體語言： 中文（包含多國語系）

中文（包含多國語系） 軟體性質： 免費軟體（另有付費的專業版）

免費軟體（另有付費的專業版） 檔案大小： 43.0 MB

43.0 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： http://www.rainlendar.net/

http://www.rainlendar.net/ 軟體下載： 按這裡

一、安裝Rainlendar軟體、執行中文化

第1步 將Rainlendar軟體下載回來，在「Rainlendar-Lite-2.6.exe」檔案上按兩下，依照指示將軟體安裝到電腦中。

第2步 安裝好軟體之後，接著再將中文化語系檔下載回來、按兩下執行「Traditional_Chinese.r2lang」中文化程式。

第3步 重新開啟Rainlendar軟體，然後在月曆讓按右鍵、再點「Options...」，準備修改軟體介面的語系。

第4步 在「Language」處選擇「Chinese」，再按一下「OK」即可完成中文化設定。

二、新增代辦事項或記事提醒內容

第1步 當我們要新增記事或代辦事項時，請在「EVENTS」或「TO DO」欄位的空白處案兩下滑鼠左鍵。

第2步 此時會跳出一個方框讓我們填寫代辦事項或記事的內容，請依照實際狀況填寫摘要、地點、時間與相關細節。 如果需要「鬧鈴」提醒的話，記得先設定好「到期時間」再勾選「鬧鈴」即可。

第3步 填寫完之後，月曆的下方便會出現你設定的內容。

三、瀏覽全部記事內容

第1步 如果你想查閱一下全部的記事內容或代辦事項，請在月曆上按右鍵，再點「管理…」。

第2步 接著便可在視窗中顯示全部事件與代辦事項。