Rainlendar v2.20 桌面月曆（行事曆）

2023/9/3 更新：Rainlendar 軟體版本更新至 v2.20.0 最新版。

Rainlendar是個相當好用的行事曆軟體，跟一般軟體或網站不同的是，他可以直接嵌入在我們的電腦桌面上、蓋在桌布上面。

除了在桌面顯示當月份的月曆之外，下方還可顯示「EVENTS」跟「TO DO」兩個欄位，我們只需要在「TO DO」或「EVENTS」上按兩下滑鼠左鍵，即可快速新增代辦事項或記事提醒，等到預定事件快到期時，，

還可自動顯示以鬧鈴通知我們，相當方便。

此外，Rainlendar可以支援跟Google日曆、 Remember The Milk與微軟的Outlook同步更新，不過得是付費的Pro專業版才能有這功能。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Rainlendar Lite
  • 軟體版本：2.20.0
  • 軟體語言：中文（包含多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體（另有付費的專業版）
  • 檔案大小：43.0 MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：http://www.rainlendar.net/
  • 軟體下載：按這裡

一、安裝Rainlendar軟體、執行中文化

第1步  將Rainlendar軟體下載回來，在「Rainlendar-Lite-2.6.exe」檔案上按兩下，依照指示將軟體安裝到電腦中。

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第2步  安裝好軟體之後，接著再將中文化語系檔下載回來、按兩下執行「Traditional_Chinese.r2lang」中文化程式。

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第3步  重新開啟Rainlendar軟體，然後在月曆讓按右鍵、再點「Options...」，準備修改軟體介面的語系。

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第4步  在「Language」處選擇「Chinese」，再按一下「OK」即可完成中文化設定。

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二、新增代辦事項或記事提醒內容

第1步  當我們要新增記事或代辦事項時，請在「EVENTS」或「TO DO」欄位的空白處案兩下滑鼠左鍵。

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第2步  此時會跳出一個方框讓我們填寫代辦事項或記事的內容，請依照實際狀況填寫摘要、地點、時間與相關細節。 如果需要「鬧鈴」提醒的話，記得先設定好「到期時間」再勾選「鬧鈴」即可。

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第3步  填寫完之後，月曆的下方便會出現你設定的內容。

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三、瀏覽全部記事內容

第1步  如果你想查閱一下全部的記事內容或代辦事項，請在月曆上按右鍵，再點「管理…」。

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第2步  接著便可在視窗中顯示全部事件與代辦事項。

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最後更新：09-03, 2023 上午 9:25

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

69 Replies to “Rainlendar v2.20 桌面月曆（行事曆）”

    1. 字體大小可以至: 選項(Options)>>進階(Advanced)>>字體大小(Font scale) 做調整(使用百分比)，但調太多有可能會造成版面的排版錯亂。

      回覆

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