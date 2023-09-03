Rainlendar v2.20 桌面月曆（行事曆）
2023/9/3 更新：Rainlendar 軟體版本更新至 v2.20.0 最新版。
Rainlendar是個相當好用的行事曆軟體，跟一般軟體或網站不同的是，他可以直接嵌入在我們的電腦桌面上、蓋在桌布上面。
除了在桌面顯示當月份的月曆之外，下方還可顯示「EVENTS」跟「TO DO」兩個欄位，我們只需要在「TO DO」或「EVENTS」上按兩下滑鼠左鍵，即可快速新增代辦事項或記事提醒，等到預定事件快到期時，，
此外，Rainlendar可以支援跟Google日曆、 Remember The Milk與微軟的Outlook同步更新，不過得是付費的Pro專業版才能有這功能。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Rainlendar Lite
- 軟體版本：2.20.0
- 軟體語言：中文（包含多國語系）
- 軟體性質：免費軟體（另有付費的專業版）
- 檔案大小：43.0 MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：http://www.rainlendar.net/
- 軟體下載：按這裡
一、安裝Rainlendar軟體、執行中文化
第1步 將Rainlendar軟體下載回來，在「Rainlendar-Lite-2.6.exe」檔案上按兩下，依照指示將軟體安裝到電腦中。
第2步 安裝好軟體之後，接著再將中文化語系檔下載回來、按兩下執行「Traditional_Chinese.r2lang」中文化程式。
第3步 重新開啟Rainlendar軟體，然後在月曆讓按右鍵、再點「Options...」，準備修改軟體介面的語系。
第4步 在「Language」處選擇「Chinese」，再按一下「OK」即可完成中文化設定。
二、新增代辦事項或記事提醒內容
第1步 當我們要新增記事或代辦事項時，請在「EVENTS」或「TO DO」欄位的空白處案兩下滑鼠左鍵。
第2步 此時會跳出一個方框讓我們填寫代辦事項或記事的內容，請依照實際狀況填寫摘要、地點、時間與相關細節。 如果需要「鬧鈴」提醒的話，記得先設定好「到期時間」再勾選「鬧鈴」即可。
第3步 填寫完之後，月曆的下方便會出現你設定的內容。
三、瀏覽全部記事內容
第1步 如果你想查閱一下全部的記事內容或代辦事項，請在月曆上按右鍵，再點「管理…」。
第2步 接著便可在視窗中顯示全部事件與代辦事項。，
訪客留言：
69 Replies to “Rainlendar v2.20 桌面月曆（行事曆）”
EVENTS和TO DO 只能顯示今天行程?
請問哪邊能修改成 看到後7天內的行程
他可以改成自己想要的圖示嗎?
用Lite版又想跟google calendar同步的朋友可以參考下面步驟，目前使用都沒問題
http://blog.xuite.net/yueilin.chiang/blog/22598622
請問一下，我到第五個步驟
並沒有產生MyGoolgeCalendar.ics這個東西
我重刷都沒有…
請問行事曆旁會有單獨大字的待辦事項的欄位,請問要怎麼讓它出現,謝謝
請問有沒有中國的農曆？之前的裝的好像是英文版，並沒有中國農曆可以用。
試試這個面板：http://customize.org/rainlendar/skins/79993
好像不能下載?
好用 但字體太小 對有老花眼的我而言 很辛苦 有無改善方式 感謝告知
字體大小可以至: 選項(Options)>>進階(Advanced)>>字體大小(Font scale) 做調整(使用百分比)，但調太多有可能會造成版面的排版錯亂。
請教一下，我最近的天氣預報掛掉了
就是五天的天氣圖下都沒有溫度出現，圖片也沒有變化
使用的RSS網址如下
http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/twxx0019_c.xml
是不是我有可能關閉了win系統的某項服務所造成的
感謝這篇教學文，對我幫助很大，感恩。
讚!好用!
感謝大大無私地分享!
good!!!