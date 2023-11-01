免費字型：饅頭黑體（MantouSans）厚重粗黑的大標字體

之前曾介紹過一個相當典雅漂亮的免費字型「芫荽」，是由開放原始碼的日本字型增補、修改來。最近網友間又流傳了另一個由日本設計師 Artakana 在先前開源的哥德式扁平厚重的無襯線字體「デラゴシック (Dela Gothic One / 德拉黑體)」修改而來的新字型，名為「饅頭黑體 MantouSans」。

饅頭黑體真的是又粗又黑的一款重量感十足的字型，看起來非常有分量，也非常有存在感，適合用在一些大標題、廣告看板或海報設計上。不過由於也是從其他字型增補修改而來，目前先以常用國字標準字體表（4808 字）為主要範圍，，

之後再慢慢擴增、補完。

喜歡這種稍微扁平且厚重粗黑的感覺的話， 可以免費下載、安裝來用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：饅頭黑體（MantouSans）
  • 軟體版本：1.002
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：2.49MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：MantouSans
  • 軟體下載：Download 下載

官網簡介與說明：

由日本設計師 Artakana 於 2021 年所開源的字型「デラゴシック (Dela Gothic One / 德拉黑體)」，這是一款重量感十足的無襯線字體。其扁平且厚重的哥德式設計，不僅帶給人一種堅固穩定的感覺，更有強烈的視覺效果，特別適合用於標題、海報、影片字幕或包裝設計之中。

雖然這個字型已支援至「漢字 jis 第三水準」，但對繁體中文使用者來說，仍可能會遇到「缺字」的問題。由於我也是這套字型的愛用者，因此決定自己補齊常用的缺失字元。

基於字型 デラゴシック (Dela Gothic One) ，修改而成的臺灣繁體中文補充版本。

本專案字型使用 FontCreator 14 軟體進行修改，首次發佈專案先根據字體表常用國字標準字體表（4808 字），將缺少的字元根據字型現有的漢字進行拆解並且修改（新增共 508 字）。其中，全型標點符號的部分，也針對臺灣使用習慣，調整符號的位置與寬度。

最後更新：11-01, 2023 上午 8:36

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Author: 不來恩

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