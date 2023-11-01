免費字型：饅頭黑體（MantouSans）厚重粗黑的大標字體

之前曾介紹過一個相當典雅漂亮的免費字型「芫荽」，是由開放原始碼的日本字型增補、修改來。最近網友間又流傳了另一個由日本設計師 Artakana 在先前開源的哥德式扁平厚重的無襯線字體「デラゴシック (Dela Gothic One / 德拉黑體)」修改而來的新字型，名為「饅頭黑體 MantouSans」。

饅頭黑體真的是又粗又黑的一款重量感十足的字型，看起來非常有分量，也非常有存在感，適合用在一些大標題、廣告看板或海報設計上。不過由於也是從其他字型增補修改而來，目前先以常用國字標準字體表（4808 字）為主要範圍，，

之後再慢慢擴增、補完。

喜歡這種稍微扁平且厚重粗黑的感覺的話， 可以免費下載、安裝來用。