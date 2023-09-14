免費、漂亮的中文字型：芫荽 / iansui（下載）

名為「芫荽」但實際上是個想當漂亮、典雅且有氣質的繁體中文字型，從2020年後借用 Klee One 日文開源字型再增補一些原本缺漏的繁體中文字、加上常用的台客語用字並儘量符合臺灣教育部標準字體的要求，讓「芫荽」成為一個好看且符合目前日常使用需求的中文字型。

官網簡介：

芫荽，基於 Klee One 改造的學習用台灣繁體字型

Fontworks 的 Klee（クレー）字型原本內建於 macOS，因其兼具楷體筆調、又似仿宋整齊端正，具高易讀性與溫暖外形，廣受中文使用者喜好。然而畢竟是日文字型，，

雖然字數不少，但排中文時仍有一定程度缺字，一直是可惜之處。

但 2020 年底，Fontworks 忽然以開源授權釋出了 Klee One 字型，震驚字型圈。網路上已有許多其他專案嘗試為 Klee One 補上中文字，如簡體中文補字的 LXGW WenKai / 霞鹜文楷 與傳統字形補字的 Klee One 繁體中文版 等。

此專案「芫荽」則是嘗試盡可能調整字形貼近教育部標準字體，並補充台客語用字，貼近台灣需求，並適合學齡教育使用（如童書、國字習作等）。

由於原 Klee 的 Regular 偏細而預估使用需求較低，本專案以原 SemiBold 為底製作。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：芫荽 / iansui
  • 軟體版本：1.002
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：4.20MB
  • 系統支援：Windows
  • 官方網站：https://github.com/ButTaiwan/iansui
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：09-14, 2023 上午 8:39

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Author: 不來恩

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