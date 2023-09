免費、漂亮的中文字型：芫荽 / iansui（下載）

名為「芫荽」但實際上是個想當漂亮、典雅且有氣質的繁體中文字型,從2020年後借用 Klee One 日文開源字型再增補一些原本缺漏的繁體中文字、加上常用的台客語用字並儘量符合臺灣教育部標準字體的要求,讓「芫荽」成為一個好看且符合目前日常使用需求的中文字型。

官網簡介:

芫荽,基於 Klee One 改造的學習用台灣繁體字型

Fontworks 的 Klee(クレー)字型原本內建於 macOS,因其兼具楷體筆調、又似仿宋整齊端正,具高易讀性與溫暖外形,廣受中文使用者喜好。然而畢竟是日文字型,,

但 2020 年底,Fontworks 忽然以開源授權釋出了 Klee One 字型,震驚字型圈。網路上已有許多其他專案嘗試為 Klee One 補上中文字,如簡體中文補字的 LXGW WenKai / 霞鹜文楷 與傳統字形補字的 Klee One 繁體中文版 等。

此專案「芫荽」則是嘗試盡可能調整字形貼近教育部標準字體,並補充台客語用字,貼近台灣需求,並適合學齡教育使用(如童書、國字習作等)。

由於原 Klee 的 Regular 偏細而預估使用需求較低,本專案以原 SemiBold 為底製作。