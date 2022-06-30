「神奇形色牌」卡牌配對遊戲，需找出完全一樣或完全不一樣的牌型組合！

「神奇形色牌」是一種卡牌配對遊戲，但不是像一般那種翻牌兩兩相同就能消除的記憶類配對遊戲，而是需要考慮到比較多種不同的面向，，

玩起來更有挑戰性，也更花費腦力。

它所使用的卡牌上會印著不同的條件特性，包含顏色、樣式、形狀以及數量，任三張卡牌的這四種特性必須完全一樣或完全不一樣才能成為一組形色牌，起始的卡牌共有 81 張，而玩家要挑戰的就是找出越多組的形色牌。

規則雖然很簡單，可是玩起來可不簡單，玩久了可是很容易失判斷能力的哦！遊戲中還有安排一些小遊戲可以輔助玩家練習，更熟悉形色牌的各種組合，對於正式遊戲會很有幫助唷！想要自我挑戰的朋友，可以來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：神奇形色牌 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：Chao Jane 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「神奇形色牌」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點入「新遊戲」，如果是第一次玩，就會有遊戲說明可以看。





遊戲說明的相當詳細，而且還有範例可以參考。





數量、形狀、樣式與顏色都有 3 種不同的類型，只要符合完全一樣或完全不一樣的條件，就能組成一組形色牌。以下圖為例，紅框圈選的 3 張牌，數量不同、顏色不同、樣式不同、形狀也不同，所以就能成功組成形色牌消除。





而下圖紅框圈選的 3 張牌，雖然形狀、樣式、數量都不同，但其中只有兩張的顏色是一樣的，並不符合完全一樣或完全不一樣，所以不是成功的組合。如果配到眼花撩亂，可以點擊「提示」來看看是否還有可組成的卡牌，若都沒有則會在下方顯示文字說明，這個時候，就可以點擊「發牌」取得更多的卡牌來配對。





等到剩餘的牌無法再組成形色牌，就會自動結束遊戲並公佈這回合找到的組數。





如果玩起來還是有些障礙，可以回到首頁點入「練習小遊戲」，透過問答二選一的方式來加強鍛練。